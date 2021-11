La commune bretonne de Pleine-Fougères cherche de nouveaux habitants dans le métro parisien

Pleine-Fougères s'affiche dans le métro parisien ! Depuis le 21 octobre la commune de Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine) a lancé une campagne de publicité dans les couloirs du métro de la gare Montparnasse à Paris. L'objectif est de vendre 24 terrains de la commune à des particuliers pour la construction de logements. Le maire a lancé cette campagne alors que ces terrains à 69 euros/m² ne se vendent pas depuis plus de sept ans : "comme ça ne part pas très vite, on a pensé à la population parisienne qui pourrait être intéressée" explique Didier Brune, adjoint aux finances et à l'urbanisme de la Ville qui met en avant les atouts de la commune "on est situé tout près de Cancale, Saint-Malo et Rennes [...] on a deux écoles, deux collèges, un centre médical plusieurs commerces et des équipements sportifs" en précisant évidemment que la commune se situe à deux pas du Mont-Saint-Michel.

Une dizaine de terrains vendus "mais pas à des Parisiens"

Concrètement, quinze affiches sont placardées dans les couloirs du métro Montparnasse depuis le 21 octobre pour une durée de 14 jours. En moyenne, plus de 35.000 personnes passent devant ces affiches, à en croire la fréquentation de cette station. Sur les 24 terrains, une dizaine sont déjà vendus "mais pas à des Parisiens" confie l'élu. Ce sont des habitants du département qui ont décidé d'investir "on a aussi mis des panneaux qu'il n'y avait pas avant sur le territoire de Pleine-Fougères, aux entrées principales de la commune". Mais l'élu ne désespère pas de voir la campagne de promotion parisienne fonctionner : "il faut toujours semer avant pour pouvoir récolter".

Des terrains connectés à la Fibre Optique

En revanche, de nombreux habitants des communes alentours installés ou de passage à Paris sont tombés sur les affiches de cette commune bretonne de 2.000 habitants "on a des retours sur Facebook par des habitants du coin qui sont surpris de nous voir dans le Métro". Sur l'affiche, un QR Code permet directement d'accéder à la page Facebook en plus du numéro de téléphone de la mairie.

Il reste donc 14 terrains à vendre pour des prix allant de 32 à 45.000 euros.