La commune de Saint-Germain-en-Coglès bat le record mondial de la plus grande galette saucisse

Les Côtes-d'Armor n'auront pas pu profiter très longtemps de leur victoire. C'est bien l'Ille-et-Vilaine qui détient à nouveau le record de la plus longue galette saucisse au monde. Il a fallu dépasser les 68 mètres réalisés par la commune de Quessoy, samedi 21 mai. Jusque là, c'est la Mayenne qui détenait le record avec une galette saucisse de 53 mètres.

Toute une commune mobilisée

La plus grande galette saucisse fait donc 72 mètres de long © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Mais un défi comme celui-là, ça se prépare. Plus de 60 bénévoles se sont relayés pour cuire les saucisses, installer les galettes dans la gouttière géante prévue à cet effet et replier les galettes une fois les saucisses prêtes. Plus de 350 saucisses et autant de galettes ont été nécessaires pour réaliser le défi. Didier, l'un des bénévoles, est touché par la mobilisation de la commune. "C'est le boucher de Saint-Germain-en-Coglès qui a fourni les saucisses et la supérette d'à côté s'est occupée des galettes."

Mais le but n'était pas seulement de battre le record. "Tous les fonds de la galette saucisse géante seront reversés à l'association Pour les beaux yeux de Juliette. C'est la fille d'un des membres du club, qui souffre du syndrome de Bardet Biedl", précise Olivier Sourdin, président du club de football de Saint-Germain-en-Coglès.