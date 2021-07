La commune de Wiwersheim ouvre une brasserie éphémère dans le Kochersberg : "C'est à la bonne franquette"

Dans ce bar pas comme les autres dans les locaux de la nouvelle maison des associations, Cathy l'adjointe au maire de Wiwersheim tire les bières derrière le comptoir. "Je n'ai pas l'habitude, sourit-elle. Le principe c'est de faire couler la bière le plus rapidement possible. On vient d'apprendre que normalement, il faut la tirer en sept fois. Malheureusement, là on n'a pas trop le temps, donc on va le faire au mieux".

C'est le maire Roland Michel qui fait le service ou qui déploie de nouvelles tables sur la terrasse. "C'est à la bonne franquette, explique celui qui dirige la commune de Wiwersheim depuis un quart de siècle. Dans cette sortie de Covid, ça doit être aussi l'occasion de se retrouver en présentiel et pas en distanciel. Et en avant la vie. S'gelt !"

Il n'y a quasiment plus de bistrot dans le Kochersberg

Grâce à cette ouverture pendant huit jours, la commune de Wiwersheim peut conserver la licence IV rachetée à l'Agneau, le dernier troquet du village qui a fermé ("c'était il y a 6-7 ans", se remémore le maire). Mais l'objectif c'est aussi de remettre de l'animation dans ce coin du Kochersberg, où il n'y a quasiment plus un bistrot d'ouvert, alors qu'on se situe pourtant dans une zone densément peuplée et à 20 kilomètres à peine de Strasbourg.

"On est venus de Truchtersheim pour boire une bière et manger des knacks, explique ce couple. À Truch, il n'y a plus de troquet. Il y en avait trois il y a cinquante ans. Il n'y a plus rien non plus à Wiwersheim. Les gens ne vont plus au restaurant pour boire, ils y vont pour manger".

D'autres ouvertures ponctuelles de ce bar éphémère ?

Même son de cloche à la table voisine, où l'on a pédalé depuis Griesheim-près-Souffel pour profiter de la terrasse du bar éphémère de Wiwersheim. René et ses amis sont venus eux du village voisin de Hurtigheim. Ils sont six à table, tous vaccinés, heureux de partager une bonne Meteor.

"C'est une excellente initiative, il n'y a plus de bistrot dans le coin à part à Ittenheim, se félicite René. C'est un lieu de rencontre qui permet d'assurer une bonne convivialité, ça nous manquait. On se croirait dans une ferme auberge. C'est plus convivial qu'un restaurant traditionnel".

Cette brasserie éphémère de Wiwersheim ouvre jusqu'à lundi prochain le 2 août. S'il y a assez de bénévoles, elle pourrait même rouvrir à d'autres occasions cet été.