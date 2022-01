La commune la plus foudroyée en France en 2021 est gardoise

La commune d'Uchaud, près de Nîmes, décroche un sacré record. C'est la ville en France la plus foudroyée en 2021, selon Météorage. 88% du foudroiement annuel sur le commune se sont en fait condensés sur une seule et même matinée. Plus des trois-quarts du foudroiement se sont déroulés sur une journée, en à peine quelques heures, le matin du 14 septembre dernier, lors des importantes inondations qui ont touché le département. Le Gard figure aussi en tête du classement des départements les plus touchés par la foudre selon le bilan annuel de Météorage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des trombes d'eau avaient inondé la commune ce jour-là, mais l'épisode d'une extrême intensité électrique avait aussi provoqué un incendie dans un garage de particulier à Uchaud. Joffrey Léon, maire de la commune, était à la mairie pendant l'épisode orageux. Il s'en souvient encore : "j'étais à mon bureau. A 10h du matin, des éclairs de partout, un véritable bombardement (...) On est un peu habitué, surtout en septembre, mais là on est passé vraiment un cran au-dessus. c'était toutes les secondes, un grand boum qui en chassait un autre. Et en début d'après-midi : un soleil radieux extraordinaire."

Joffrey Léon, maire de la commune d'Uchaud Copier

Au total, 49 candélabres de la commune ont dû être réparés, ou carrément changés. D'après le maire, il a fallu entre 30 et 40 interventions pour remettre le courant dans les rues.

L'épisode d'une extrême intensité électrique avait aussi provoqué un incendie dans un garage de particulier à Uchaud. © Radio France - Paul Le Guen

Météorage, filiale de Météo-France évalue, alerte, prévient et suit la gestion de la dangerosité des phénomènes orageux

Vincent Lhermet est chasseur d'orage depuis vingt ans. Il nous explique la particularité de cet épisode orageux. "C'est un type d'orage particulier qui se rencontre souvent dans la région (..) C'est un orage en V. C'est un orage qui se régénère sur place et peut durer trois ou quatre heures, voire plus. En 2002, c'est ce type d'orage qui avait inondé les trois quarts du Gard, et ça avait duré une douzaine d'heures, voire plus par endroits".

"Sur l'ensemble de l'année, il y a eu 155 impacts de foudre sur la commune (NDLR : Uchaud). Dont 135 uniquement pour la matinée du 14 septembre, soit sur deux-trois heures. Ce sont des chiffres exceptionnels" Vincent Lhermet, chasseur d'orages