La commune Pré-en-Pail lance une grande opération de séduction

Pré-en-Pail, France

"C'est toute la ville et les bâtiments de la commune qui seront ouverts ce jour là" explique Denis Geslain, le maire de Pré-en-Pail. Les écoles, le pôle santé, la caserne des pompiers, la mairie, des entreprises, etc... les personnes intéressées pourront tout visiter le samedi 27 avril afin de découvrir Pré-en-Pail en détails. L'objectif de la municipalité étant bien sûr de promouvoir la commune située non loin des départements de l'Orne et de la Sarthe.

Le clip est tourné autour des enfants, symbole de la transmission entre les générations. Il a été réalisé pendant les dernières vacances scolaires.

L'opération portes-ouvertes à Pré-en-Pail Saint-Samson, c'est donc le 27 avril de 10 heures à 18 heures.