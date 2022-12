La conductrice se trompe de département, sa covoitureuse lâchée en pleine campagne en Dordogne

Thénac, en Charente-Maritime, et Thénac, en Dordogne, c'est quand même presque 200 km d'écart...

Juliette s'était dit qu'elle éviterait les grèves de la SNCF. A la veille du réveillon, le vendredi 23 décembre, l'étudiante de 22 ans a pris un covoiturage sur un des sites leaders du secteur pour rallier Annecy à Thénac, à côté de Saintes en Charente-Maritime, où sa famille l'attendait pour le réveillon. Le voyage s'est transformé en un covoiturage de l'enfer.

La conductrice paraissait pourtant parfaite, notée 4,9 sur 5 par les usagers sur le site : "Le voyage était à 90 euros, Annecy-Thénac, donc Thénac dans le 17", c'était bien la destination affichée sur la carte : "Je ne savais pas encore qu'elle allait à un autre Thénac".

Excès de vitesse, passager ivre et erreur de GPS

Sur la route, la conductrice se trompe plusieurs fois de chemin, roule en excès de vitesse, se fait flasher, et insulte les autres passagers qui tentent de la soudoyer pour passer par Libourne et lui font faire un détour : "Je me sentais vraiment pas en sécurité. Surtout qu'un des passagers à l'arrière était complètement ivre, il était vraiment bizarre, parlant très fort, comme s'il était drogué".

La nuit arrive. Les grands-parents de Juliette l'attendent depuis maintenant deux heures à Thénac en Charente-Maritime. Quand la conductrice lui dit qu'elle a rendez-vous dans une retraite bouddhiste le soir-même à leur destination, l'étudiante a un doute. Elle se rend compte que l'adresse rentrée dans le GPS est située dans le village homonyme de Thénac... en Dordogne, dans le Bergeracois.

Lâchée la nuit tombée sur le bord de la route

La conductrice n'avait visiblement pas fait attention à l'adresse rentrée sur le site de covoiturage : "J'ai vu qu'on était un peu en-dessous de Bergerac, qu'elle s'était trompée. Elle nous a regardé et nous a dit que peu importe, elle allait à ce Thénac là, point. Tant pis pour nous". Juliette demande à descendre.

L'étudiante de 22 ans se retrouve sur un bord de route, la nuit tombée, en pleine campagne. Il faudra deux heures pour qu'un taxi vienne la chercher. Puis un hôtel à Bergerac, elle est finalement rentrée en train le lendemain, et en pleine grève SNCF, elle n'est arrivée au bon Thénac qu'à 15 heures le jour du réveillon. A temps pour le dîner.

Le voyage lui aura quand même couté 240 euros, et la conductrice a refusé de la rembourser. La jeune femme a contacté le site de covoiturage sur lequel elle a fait sa réservation, pour demander à être "dédommagée", et que "cette conductrice soit signalée sur le site". Elle affirme ne pas encore avoir eu de réponse.