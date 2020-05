La convention Generation Star Wars de Cusset (Allier) revit grâce à Internet

C'est une alternative qui ravira, bon gré, mal gré, les amoureux de Chewbacca ou de Luke Skywalker. Jusqu'à dimanche soir, des invités, des anonymes, les organisateurs seront en "live" sur leur page Facebook et sur Youtube afin de proposer des animations.

Les Héritiers de la Force ont créé cet événement en 1999. Depuis ce temps, il n'avait jamais été annulé. C'est pourquoi pour les organisateurs, il était impensable qu'il n'est pas lieu. En conséquence, ce samedi et ce dimanche, la convention se tiendra bien, sur la page facebook des Héritiers de la Force, association organisatrice, et surtout sur leur page Youtube.

Le programme sera forcement réduit, mais il contiendra bien des conférences, des interviews, mais aussi le traditionnel concours de costume. Pour voter, les organisateurs ont prévu un fichier sur la plateforme "Google Drive".

L'événement sera aussi caritatif. Ainsi, des tombolas et des ventes de cartes et d'objets seront organisés malgré le confinement. Les profits iront au service pédiatrique de l’hôpital de Vichy, au service pédo-psychiatrique de l’hôpital de Vichy, au Centre Médico-Infantile de Romagnat, ainsi que (et c'est une première) à l’œuvre des pupilles des Sapeurs-Pompiers de France.

Cette édition particulière intitulée "Génération Star Wars en direct de chez vous" est à suivre sur la page Youtube des Héritiers de la Force. Informations aussi sur le site des Héritiers.