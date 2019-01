La Corrèze n'avait jamais vu autant de palombes dans son ciel

Corrèze, France

Pierre Cadieu est chasseur. Mais ce soir-là c'est sans son fusil qu'il est venu de Tulle jusqu'à Uzerche au bord d'un vaste pré souvent utilisé comme dortoir par les palombes. Le soir peu avant la tombée de la nuit il est venu juste pour admirer encore une fois le spectacle. Le revoir plutôt car quelques jours auparavant, raconte-t-il, il a vu au même endroit un vol immense. "C'est dur à estimer. 20 000, 30 000, 50 000 peut-être il y en avait". Et il est péremptoire : "j'en avais jamais vu autant".

Beaucoup de glands

Alain Conjeau, directeur des services techniques de la fédération de chasse de la Corrèze le confirme : "On a toujours un petit peu d'hivernage chaque année. Mais c'est quelques centaines de palombes qui hivernent. Mais un regroupement de 50 000 oiseaux c'est quasiment du jamais vu". La dernière fois qu'un vol aussi grand a été mentionné en Corrèze c'était en 1999 vers Juillac. L'une des explications est le nombre de glands de chêne cette année lui aussi exceptionnel. La palombe en est friande. Mais globalement cette année les nombre de palombes comptées en France est exceptionnel. Il en a été comptabilisé ainsi récemment plus d'un million présentes dans le Gers. Un record.

Jusqu'à la fin de l'hiver

Tous les secteurs ne sont pas bien sûr autant peuplés. On observe des palombes depuis un mois surtout dans le nord de La Corrèze autour d'Uzerche et Masseret. Des vols sont également observés dans le sud de la Haute-Vienne. Pour les voir il faut être un peu patient. Elles reviennent vers leurs dortoirs peu avant la tombée de la nuit et virevoltent en groupe de dizaines, centaines ou milliers d'individus avant de se poser à la toute dernière clarté. Un spectacle grandiose, surtout si on a la chance de voir un vol se poser. Ce spectacle devrait durer jusqu'à la fin de l'hiver.

