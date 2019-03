La Côte d’Azur se prépare à accueillir le président chinois

Xi Jinping, le président chinois vient ce week-end à Monaco et à Nice.

C’est l’effervescence sur la Côte d’Azur avant la venue du président chinois ce dimanche à Monaco et dans les Alpes-Maritimes. Xi Jinping vient rencontrer le Prince Albert II de Monaco. Il s’agit d’une visite officielle sur le Rocher. Le président chinois dînera ensuite avec le président français. Un dîner privé avec Emmanuel Macron à la Villa Kérylos de Beaulieu sur Mer. Le président chinois dormira ensuite dans le palace niçois Le Negresco puis se rendra à Paris lundi.

Des moyens de sécurité importants déployés

A l’occasion de la venue du chef de l’état chinois, le dispositif de sécurité est renforcé. A Monaco le trafic des trains sera restreint dimanche. Les quatre gares françaises autour de la principauté seront fermées de 10h à 17h. Les ports de St Jean Cap Ferrat, Beaulieu et Cap d’Ail seront aussi inaccessibles dimanche par mesure de sécurité. A Nice, le stationnement autour du Negresco, palace où va séjourner le président chinois sera interdit. La circulation restreinte également.

Le palace niçois sort les gros moyens

Le président chinois devrait passer la nuit de dimanche à lundi au Negresco. Le palace niçois se prépare à accueillir Xi Jinping. Un coup de peinture dorée a été donné sur la façade. Les entreprises se succèdent pour nettoyer par exemple tout le système de climatisation du palace, d’autres techniciens sont venus pour atténuer les éventuelles mauvaises odeurs. La police municipale est aussi allée à la rencontre des commerçants autour du Negresco pour une rapide enquête et les prévenir de la venue du président chinois.

La villa Kérylos fermée sur demande de l'Elysée

A Beaulieu sur Mer, les équipes de la villa Kérylos s’activent aussi avant le dîner prévu dimanche entre les présidents français et chinois. Un dîner privé. Pour préparer ce dîner la villa est fermée depuis le 13 mars et jusqu’au 29 mars. D’importants moyens de sécurité vont être déployés avec des tireurs d’élite notamment mais les autorités refusent de donner plus d’informations.