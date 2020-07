La Côte-d'Or a rendez-vous avec les étoiles cet été

Une première pluie d'étoiles filantes est prévue dans la nuit de ce mercredi 29 au jeudi 30 juillet dans le ciel de Côte-d'Or. On en attend entre 10 et 15 par heure, en attendant un pic d'étoiles filantes le 12 août prochain.

L'été, c'est la période la plus propice pour observer le ciel de Côte-d'Or. Dès ce mercredi 29 au soir, une pluie d'étoiles filantes devrait animer la nuit. Ce phénomène se produira entre 10 et 15 fois par heure, mais ce n'est qu'un début car la véritable nuit des étoiles est attendue le 12 août prochain, avec cette fois beaucoup plus d'étoiles filantes à observer au dessus de nos têtes.

D'où viennent les étoiles filantes ?

Les étoiles filantes sont des résidus de comète qui forment un nuage de débris dans l'espace, un nuage que traverse la terre chaque année lors de sa rotation autour du soleil. Les dates sont donc connues à l'avance et ne changent pas, puisque chaque année, la terre arrive à la même position par rapport au soleil à la même période.

Pourquoi les voient t'on plus en été ?

Il y a plusieurs périodes dans l'année propices à l'observation des étoiles filantes, notamment en novembre (le 17) et en décembre (le 6), mais celles du mois d'août sont plus facilement observables car la chaleur estivale nous pousse à profiter d'avantage des soirées à l'extérieur des maisons, et le ciel est souvent moins nuageux.

Des animations estivales pour découvrir le ciel en Côte-d'Or

Pendant tout l'été, la Société Astronomique de Bourgogne propose des rendez-vous pour observer les astres et ce qui se passe au dessus de nos têtes. Cette année, on peut ainsi découvrir toutes les planètes de notre système solaire, à l’œil nu ou à l'aide d'appareils. Il y a aussi la comète Néowise qui n'a pas encore complètement disparu. Pour la nuit des étoiles, la SAB propose aussi un weekend d'observation.

Mais dès ce vendredi 31 juillet 2020 une soirée ciné en plein air est organisée à partir de 21h00 sur réservation. Attention les inscriptions sont limitées à 250 personnes. Pour réserver, c'est ici.