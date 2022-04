La "Sarlat Color" revient à Sarlat le dimanche 15 mai prochain. C'est une course sans classement où des poudres de différentes couleurs sont lancées tous les kilomètres sur les coureurs. Cela s'inspire de la Holi, la fête nationale en Inde.

La course des couleurs revient à Sarlat pour les enfants et les adultes

Après deux ans d'absence à cause de la crise sanitaire, la Sarlat Color revient à Sarlat. Cette course est particulière car si il y a une distance déterminée, 5 kilomètres, il n'y a pas de gagnant ni de classement. L'objectif c'est de courir et de ressortir multicolore puisque tous les kilomètres, de la poudre sera lancée sur les participants.

Une course pour les enfants et les adultes

La course est ouverte aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes. C'est gratuit pour les enfants de 6 à 10 ans, cela coûte 5 euros pour les enfants de 11 à 13 ans, 8 euros pour les adolescents de 14 à 17 ans et le tarif est de 12 euros par adulte (sauf si l'on vient en groupe (10 minimum) le tarif passe à 10 euros).

Inscription possible jusqu'au 14 mai à 13 heures

La course est prévue le dimanche 15 mai à 15 heures au Plantier. Pour participer à la course, il faut s'inscrire ICI jusqu'au 8 mai sur internet, après les inscriptions sont toujours possibles mais seulement par téléphone ou par mail jusqu'au samedi 14 mai à 13 heures.