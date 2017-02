La Creuse se mobilise pour avoir sa photo depuis la station spatiale internationale

Les Creusois ont largement répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux pour réclamer à Thomas Pesquet un cliché du département, vu depuis l'espace. L'astronaute français n'a pas encore déclenché l'appareil photo et la mobilisation continue.

Thomas Pesquet entendra-t-il la demande des Creusois ? Nous sommes de plus en plus nombreux à réclamer à l'astronaute français, une photo de la Creuse, vue de la station spatiale internationale. L'appel a été lancé sur les réseaux sociaux samedi 11 février, et il a été depuis très largement partagé.

C'est un habitant de Guéret qui le premier a adressé cette demande à Thomas Pesquet, directement sur la page Facebook de l'astronaute. France Bleu Creuse, séduit par l'idée a décidé de la relayer à son tour et les Creusois, ont vite adhéré.

Quelques commentaires sur la page Facebook de France Bleu Creuse - © capture d'ecran Facebook

L'article publié sur la page Facebook de France Bleu Creuse a suscité près de 3.000 réactions et une centaine de commentaires. Il a été partagé plus de 400 fois. Alors on continue !

