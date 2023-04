La déflagration entendue de Castelsarrasin à Toulouse ce jeudi n'est pas un avion franchissant le mur du son

Une sorte de détonation a été entendue vers 8h50 ce jeudi matin dans le Tarn-et-Garonne, le Tarn et jusqu'à Toulouse. Ce n'était pas un mur franchissant le mur du son, ce n'était pas non plus un tremblement de terre. Une hypothèse est toujours en cours d'exploration.

Une sorte de détonation a été entendue vers 8h50 ce jeudi matin dans le Tarn-et-Garonne, le Tarn et jusqu'à Toulouse. Ce n'était pas un mur franchissant le mur du son, ce n'était pas non plus un tremblement de terre. Une hypothèse est toujours en cours d'exploration. La zone de défense sud n'est pas au courant France Bleu Occitanie a contacté l'armée, la zone de défense Sud. Et c'est une certitude, la déflagration entendue de Castelsarrasin à Toulouse n'est pas un avion ayant franchi le mur du son. Le réseau national de surveillance de l'activité sismique ne voit rien sur ses écrans France Bleu Occitanie a contacté le RENASS le réseau national de surveillance de l'activité sismique, car les secousses s'accompagnent parfois d'un bruit ressemblant à une explosion mais la déflagration de ce jeudi matin n'est pas due un tremblement de terre; leurs appareils n'ont rien enregistré. Un tir de carrière ? Que reste t'il ? Puisque cette déflagration n'a pas entrainé d'intervention des pompiers, il reste le tir de carrière. C'est une hypothèse. Car les appareils du RENASS ne sont pas exhaustifs pour les tirs de carrière, ils en enregistrent certains mais pas tous; il faut pour cela beaucoup de stations d'enregistrement et sur une zone suffisamment proche du lieu de la déflagration. Et effectivement sur le secteur de Castelsarrasin le réseau national de surveillance de l'activité sismique n'en compte pas beaucoup. L'enquête se poursuit. La déflagration a été entendue jusqu'à Toulouse.