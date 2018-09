Membre depuis cinq ans de cette formation, composée d'élus de tous bords, Marietta Karamanli dispute ce mercredi un match contre le Variétés Club. Le football est pour elle une « passion ». Et l’occasion de plaider, à nouveau, pour une plus grande féminisation du sport et de la politique.

Le Mans, France

Milieu gauche. Pour une élue socialiste c’est un poste prédestiné ! Marietta Karamanli le décrit ainsi : « relayer, rattraper la balle et faire de bonnes passes ». La députée de la Sarthe est l’une des rares femmes – elle sont cinq sur un effectif de quarante – de l’équipe de France parlementaire de football qui affronte, ce mercredi soir, le Variétés Club au Stade de France. La Sarthoise confie qu’elle pourrait jouer plus en pointe. Ses coéquipières la trouvent « mieux en attaquante ». Mais Marietta Karamanli, expérimentée, se méfie : « il y a de sacrés bonhommes en face. Je n’ai pas envie de prendre des coups ! ». Au fond, comme dans sa vie de parlementaire et d’élue locale. « De la même manière que la politique, le football fait appel au collectif », confie la députée qui ajoute : « les femmes ont leur rôle à jouer ».

La place des femmes dans le sport et la politique

Et Marietta Karamanli sait de quoi elle parle : l’année dernière, elle était la seule femme dans cette équipe de France parlementaire. Très attachée à la féminisation de la politique comme du sport, l'élue sarthoise dit avoir une « passion pour le football, un jeu populaire et accessible à tous ». La députée qui pratique régulièrement la course à pied et la natation, s’est entraînée avec les filles du Mans FC pour la rencontre de mercredi, au profit des enfants autistes. Elle espère jouer par tranches d’une dizaine de minutes, respectant les consignes de son entraîneur d’un soir : Guy Roux, l’ancien tacticien de l’AJ Auxerre.