La dernière tournée attelée du maréchal-ferrant de Gillonnay

Christian Marcou, bientôt 62 ans, va prendre sa retraite. Depuis l’âge de 14 ans, comme il dit, il «tient les pieds des chevaux ! » Maréchal-ferrant, c’est toute sa vie, une vie entière consacrée aux chevaux, avec lesquels il sait rentrer en connexion.

L'attelage, conduit par Blandine Angebaud, avec lequel Christian Marcou va de client en client pour ferrer ses derniers chevaux, avant la retraite © Radio France - Véronique Pueyo

Mais c’est un métier difficile, toujours courbé en deux, le poids du cheval qui repose sur les cuisses, pour Christian, l’heure de la retraite a sonné. Mais il a voulu tirer sa révérence de belle manière et a eu l’idée de faire sa dernière tournée, non pas en camion, mais en attelage et d’aller ainsi de client en client.

Sa dernière tournée, attelée avec deux chevaux du Vercors

« Je suis originaire du Vercors, je voulais deux chevaux du Vercors à atteler. C’est une race qui vient d’être reconnue à part entière, un cheval très polyvalent, qui peut être monté ou attelé. » explique Christian.

Une fois le fer sorti de la forge, Christian l'applique sur la corne du pied du cheval, dans un nuage de fumée et une odeur de corne brûlée, mais c'est indolore pour le cheval © Radio France - Véronique Pueyo

Pour cette aventure, il fait appel à son amie Blandine Angebaud. Elle débourre des chevaux et fait de l’attelage à Pressins, dans sa structure baptisée : Les crinières d’Attel’Anges. Elle a donc demandé à deux éleveurs de chevaux du Vercors, Sylvain Piltant et Guy Faure, de leur prêter Galia du Vercors et Gélinotte de Chichi !

La paire est attelée à une voiture hippomobile qu’on appelle avant-train et derrière, Christian et Blandine ont attaché une petite remorque qui contient leurs effets personnels et le matériel de ferrage. Soit une tonne environ.

Un équipage qui ne passe pas inaperçu

Christian s’est occupé de tracer le parcours. Un peu de goudron quand même mais aussi de jolis chemins. Autant dire qu'ils ne passent pas inaperçus ! "_La plupart des gens respectent l'attelage_, mais certains s'énervent, veulent nous doubler car on ne va pas assez vite pour eux !" regrette Blandine

Ils sont partis le 6 septembre pour la semaine depuis Pressins, direction ensuite Le Passage, Le Pin, Saint-Aupre, Sassenage, la Forteresse et Gillonnay, près de la Côte Saint André, où habite Christian. Le soir après la journée de travail et de randonnée, ils montent leur tipi et bivouaquent près de leurs chevaux. C’est la belle vie !

Christian Marcou ferre Odin, un des chevaux de Marcel Jullian © Radio France - Véronique Pueyo

Nous voici arrivés chez Marcel Jullian, sur les hauteurs de Saint-Aupre. Dans la cour, trois magnifiques chevaux noirs, de la race frison, attendent d’être ferrés. Aussitôt, Christian se met au travail tout en nous racontant son parcours et son métier.

« J’ai appris sur le tas, chez moi, à Villard de Lans. Je me suis mis à mon compte à 30 ans. _Ce métier, c’est ma passion_, faut parfois réfléchir, mais je fais beaucoup à l’instinct. Quand j'ai commencé, on était une quinzaine, aujourd'hui, on est 90. La relève est là !»

Odin, le cheval frison, a une nouvelle "chaussure", comme dit Christian Marcou © Radio France - Véronique Pueyo

Y en a qui ont un compas dans l’œil, lui, il a un pied de cheval dans l’œil, tout de suite, il voit ce qu’il faut faire pour que le cheval ait un bon aplomb, c’est-à-dire qu’il soit bien droit sur ses pieds, et c’est essentiel pour que le cheval aille bien.

Christian aime se comparer à un cordonnier : « Je lui retire ses vieilles chaussures » dit-il, en souriant quand il enlève le fer usagé, puis il coupe l’ongle du cheval, comprenez, il enlève la corne en trop, place le fer neuf dans sa forge portative, et appose le fer encore chaud, l'ajuste sur le pied du cheval, dans un nuage de fumée.

Quelques-uns des outils qu'utilisent le maréchal-ferrant © Radio France - Véronique Pueyo

Je tiens les pieds des chevaux depuis que j'ai 14 ans -Christian Marcou, maréchal-ferrant

« Cela ne lui fait pas mal, il faut bien ajuster puis fixer le fer avec des clous. » Il faut de la force et de l’habileté, viser juste pour ne pas planter le clou dans la partie vivante du pied du cheval. « Mais si on ne se trompe, le cheval nous le fait tout de suite savoir ! » sourit Christian, à qui cela n’arrive jamais. Il met 45 minutes pour ferrer un cheval. Un jour, il en a ferré une dizaine dans la journée, son record !

« Que ce soit un cheval de randonnée dans un pré, ou un cheval de concours qui coûte très cher, je fais mon travail pareil. » souligne-t-il. Odin, le grand frison noir, se laisse faire docilement. « Ils me connaissent, depuis le temps ! Ils ne bougent pas une oreille. Il faut rester toujours calme avec un cheval, pour qu’il ait confiance en nous. » En plus de 45 ans de pratique, Christian Marcou a pris un seul coup de pied, il en garde une petite cicatrice.

Christian a mis dans sa remorque tout son matériel de ferrage, dont sa forge portative © Radio France - Véronique Pueyo

Le secret d'un bon maréchal ? Toujours rester calme pour inspirer confiance au cheval

Blandine Angebaud renchérit : « Il y a quelques années déjà, quand je suis arrivée dans la région, je cherchais un maréchal pour ma jument qui était délicate à ferrer. J’ai appelé Christian, que je ne connaissais pas. Je lui ai expliqué, il m’a dit, ben, venez. Il m’a dit de mettre ma jument à l’attache, avec les autres. Il a ferré les autres, et mine de rien, quand il passait à côté d’elle, il lui faisait passer des messages. Et quand son tour est venue, pour la première fois de sa vie, elle s’est laissée ferrer des quatre pieds, sans bouger. Et je me suis dit, çà y est, j’ai trouvé mon maréchal. Oui, il a le feeling avec les chevaux, il est connecté avec eux !» conclut Blandine.

Christian et Blandine ont embarqué leurs chiens dans l'aventure. Eux aussi, se laissent porter par les chevaux © Radio France - Véronique Pueyo

Il sait même ferrer les ânes

Nous n’avons pas arrêté de parler et pourtant, çà y est. Odin a ses nouvelles « chaussures » ! Il repart au pré. Une dernière confidence avant de quitter Christian. « Le chemin de Saint Jacques de Compostelle passe pas très loin de chez moi. Un jour, une Suisse s’arrête dans mon village. Elle était désespérée car l’âne avec lequel elle voyageait et qui lui portait ses bagages ne pouvait plus marcher. Ma femme lui a dit, je vais appeler mon mari, il va vous aider. Et je lui ai ferré son âne. Le soir, elle a dîné avec nous et le lendemain, elle est repartie avec son âne. Elle est arrivée à Saint Jacques ! »

Ecoutez le reportage de France Bleu Isère, avec Christian Marcou, le maréchal-ferrant quichuchote à l'oreille des chevaux Copier

Christian a ferré les chevaux de Marcel, on partage l’apéro et il faut monter le tipi pour passer la nuit.

Un bivouac sous les étoiles avec les chevaux, le bonheur pour Christian. Son projet quand il aura raccroché ses outils de maréchal-ferrant, partir randonner à cheval à travers la France ! Et si en chemin, son cheval déferre, sûr qu’il saura quoi faire !