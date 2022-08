La déroute du rhum fait son grand retour à la Péniche Cancale de Dijon

Avec le covid, la déroute du rhum n'avait pas pu se tenir à la Péniche Cancale, à Dijon. Cette course contre la montre en canoë fait son grand retour ce jeudi à partir de 19 h. Au programme, une course mais sans grande pression !

Vous connaissez la route du rhum, la course en solitaire en voile ? Et bien chez nous on a la déroute du rhum au port du Canal à Dijon ! Une course contre la montre mais en canoë. Après deux ans d'absence liés au covid, la Péniche Cancale et le magazine Sparse relancent l'évènement vieux d'au moins dix ans.

"On sent que les gens ont envie d'être là et pour nous c'est l'essentiel de retrouver des gens qui ont envie de rigoler", précise Antoine Gauthier, le rédacteur en chef du magazine Sparse et co-organisateur. S'amuser, c'est le principal objectif de cette course. "Il y a un concours, des lots à gagner, mais l'état d'esprit est plutôt à la rigolade. Il y a des familles qui participent, des potes, des couples. Il y en a qui sont clairement là pour gagner mais d'autres que l'on voit arriver, ce n'est clairement pas cela. Il ne faut pas se prendre au sérieux. C'est pas là où on va se tester pour les jeux olympiques", ajoute-t-il.

Il faut dire que le parcours n'est pas le plus impressionnant : 300 mètres à effectuer autour de la péniche cancale. Une activité ouverte à tous, à l'heure de l'apéro de 19 à 21 heures, qui sera suivie d'une soirée concert avec Nicolas Virey. "Vous pouvez faire un combo, du canoé, boire l'apéro, manger et aller voir un concert", précise encore Antoine Gauthier.

Si vous voulez participer à la course, cela vous coûtera 2 euros. Une obligation tout de même : savoir nager !