La détonnante compétition de tir au canon dans les Landes !

Ce samedi, a lieu le 17ème critérium national de tir au canon modèle réduit à Saint Jean de Marsacq. Étonnant et détonnant !

84 ans, casquette vissée sur la tête, Jean Piedequin est un passionné de la poudre noire depuis sa plus tendre enfance, il n'a jamais oublié ses parties de cow-boy où il rivalisait d'adresse au colt. Cet ancien dessinateur publicitaire a conçu, voici une vingtaine d'années, son premier canon lors d'un spectacle consacré à la conquête de l'Amérique.

C'est Jean qui a quasiment inventé cette discipline de tir au canon modèle réduit.

Au début, on a été mal vu. Le canon a mauvaise réputation, on comprend pourquoi. On est un peu fous. Ça fait énormément de bruit et quand on tire tous ensemble, il y a tellement de fumée qu'on n'y voit plus rien - Jean maître canonnier