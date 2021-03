La discothèque de Moncoutant transformée en centre de vaccination

A Moncoutant dans les Deux-Sèvres, on vaccine en discothèque ce vendredi 12 mars. C'est le deuxième vendredi que des médecins s'installent à La Morinière. La boite de nuit est fermée depuis un an et les gérants ont proposé de la mettre à disposition pour la vaccination.

Dans la salle des années 80, quatre boxs séparés par des panneaux en bois sont installés. Pas de DJ mais quand même un petit esprit boîte de nuit. "Le gérant nous a mis un peu musique. C'est formidable d'être dans ces conditions, de travailler sérieusement sans non plus stresser les gens au contraire, je trouve que la vaccination est abordée avec sérénité", explique le docteur Jacky Liaigre, médecin à Moncoutant.

Des boxs ont été aménagés sur le dancefloor de la salle années 80 de la discothèque La Morinière © Radio France - Noémie Guillotin

154 personnes ont été vaccinés la semaine dernière. Ce vendredi, il y avait la capacité pour en vacciner jusqu'à 132. Laure 74 ans, n'avait pas mis les pieds en discothèque depuis "oh la la, 25, 50 ans". L'injection est faite. "On ne sent rien. Je suis soulagée un peu parce qu'avec ce covid. C'est une sécurité même si on entend dire des choses sur le vaccin".

En l’occurrence AstraZeneca, suspendu dans certains pays d'Europe. "On essaie de les rassurer avec le fait qu'il y a des enquêtes en cours. Quoi qu'il en soit la fréquence de ce qui a été signalé les thromboses veineuses et les embolies pulmonaires, c'est la même chez les gens vaccinés que dans la population en général", explique le Dr Liaigre.

Ça refait vivre le bâtiment

Les rendez-vous pour la deuxième injection se prennent derrière le bar. "Normalement c'est plutôt nos clients qui rigolent en donnant leur carte vitale plutôt que leur carte bleue quand il s'agit de payer. C'est assez drôle", sourit Clément Brulé, co-gérant de La Morinière. Il n'a pas hésité à proposer son lieu. "Ça refait vivre le bâtiment, ça permet aussi de se préoccuper de l'avenir parce que finalement sans vaccination je ne pense pas qu'on en ait un".

Le propriétaire ne s'attend pas à une réouverture avant septembre. En attendant, La Morinière est officiellement centre de vaccination va pouvoir prétendre à d'autres types de vaccination comme le vaccin Pfizer.