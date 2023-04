La douche autorisée un jour sur deux dans un camping de l'Hérault pour faire face à la sécheresse

Des vacances un peu spéciales cet été à Valras-Plage. Pour faire face à la sécheresse, le camping L'Océan a pris plusieurs mesures radicales. Il faut dire que les 10 hectares de l'établissement sont très consommateurs en eau.

Ainsi, les deux piscines ont été vidées et remplies de balles en plastique pour amuser les enfants. Les robinets ont été équipés de mousseurs pour réduire le débit. Mais surtout, le propriétaire Richard Fultin a décidé de limiter le nombre de douches par campeur.

"On va distribuer des bracelets, les bleus auront le droit de se doucher lundi, mercredi et samedi, et les rouges mardi, jeudi et samedi", détaille-t-il. Richard Fultin redoute la réaction des campeurs allemands, très nombreux dans son établissement et irréprochables sur l’hygiène corporelle. "Ils risquent d’annuler leur séjour", craint-il.

Les clients français acceptent eux plutôt bien la décision. "Pendant les vacances je n'ai pas l'habitude de me laver", confessent certains, "On ira prendre la douche dans la mer, c'est juste à côté", assurent d'autres.

Si la situation climatique ne s'améliore pas, le gérant a d'autres idées. Il envisage d'installer des toilettes sèches. "Le compost obtenu pourrait être utilisé pour les plantes et les arbres du camping", explique Richard Fultin.

