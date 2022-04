La doyenne de l'humanité vit dans le Var

Elle était la doyenne des Européens. Mi-février, Sœur André a fêté ses 118 ans à l'ehpad Sainte-Catherine Labouré, à Toulon, où elle vit depuis dix ans. Un anniversaire en petit comité avec toujours un petit verre de Porto qu'elle adore. Native d'Alès (Gard) le 11 février 1904, dans une famille protestante, elle se nommait à l'origine Lucile Randon avant d'être "appelée" par Dieu à l'âge de 40 ans. Elle est alors devenue Sœur André.

La bienveillante a passé sa vie à s'occuper des autres

Sa vie a été fort bien remplie. Gouvernante à Marseille, la Provençale a été institutrice à Versailles, notamment chez la famille Peugeot. Elle est entrée dans la Compagnie des Filles de la Charité en 1944. Elle a passé 28 ans à l'hôpital de Vichy au chevet d'orphelins et de personnes âgées. Elle a également œuvré dans la Drôme avant de rester 30 ans dans un ehpad en Savoie où elle résidait tout en s'occupant de ses co-pensionnaires. Sœur André continue à prier pour les enfants. Le Covid l'a un peu fatigué l'an dernier, mais la pensionnaire continue à être toujours aussi coquette et attentionnée. Elle explique d'ailleurs le secret de sa longévité par sa vie "faite de dons et d'attentions aux autres".

La Varoise succède à Kane Tanaka, une Japonaise qui était officiellement reconnue comme la doyenne de l'humanité, décédée le 19 avril à l'âge de 119 ans.