La doyenne de Normandie vit au Havre et elle a 109 ans !

À 109 ans, Marie Durand est la doyenne de Normandie. Elle vit au Havre depuis ses 18 ans et elle est la fierté de sa famille et des Petites sœurs des pauvres, où elle réside depuis 20 ans.

Le Havre, France

Née à Bolleville (Seine-Maritime) le 9 septembre 1909, Marie Durand est la personne la plus âgée de toute la Normandie. Elle habite au Havre depuis ses 18 ans, a donc connu la destruction de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis 20 ans, elle vit dans la maison de retraite des Petites sœurs des pauvres. C'est l'établissement qui a pris contact avec nos confrères d'Ouest-France, pour signaler que Marie Durand était la plus âgée de Normandie.

De l'énergie à revendre !

Elle-même n'a pas conscience de son âge. Et son statut de doyenne, elle n'en veut pas. "Le plus vieux, c'est lui !", rigole-t-elle en pointant du doigt son fils, Michel, âgé de 86 ans. "Moi, je me sens bien, ça va". Michel confirme : sa maman est vraiment en forme pour son âge. "Une fois, les soignantes l'ont perdue de vue. Elle était allée dans le sous-sol de l'immeuble, elle avait le visage tout noir, elle s'était cognée de partout".

Elle a la gnaque, du tonus. Elle est déchaînée, c'est une plaie pour le personnel"

Les sœurs préfèrent en plaisanter. "Elle sait ce qu'elle veut ! Au petit déjeuner, elle se fait ses tartines elle-même. On peut discuter avec elle, elle lit encore les journaux. C'est une femme vraiment intéressante", sourit une soignante. "Elle sait à peu près jouer au domino et elle gagne ! _Il y a cinq ans, on jouait encore au Scrabble avec elle_", ajoute Michel, le fils.

Pour les 110 ans de Marie Durand le 9 septembre 2019, la mairie du Havre voudrait marquer le coup et organiser une petite cérémonie.