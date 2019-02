La doyenne des Alpes-Maritimes attend vos cartes postales de Bretagne

Maryse a 111 ans et c'est la doyenne des Alpes-Maritimes, dans le sud de la France. Mais il y a une chose qu'elle a encore envie de découvrir : la Bretagne et le Mont Saint Michel. Un appel a donc été lancé pour qu'elle reçoive plein de cartes postales de chez nous. A vos stylos !

Bretagne, France

A 111 ans, Maryse n'a pas encore visité les quatre coins de la France. Son rêve : découvrir la Bretagne, le Mont Saint Michel et notamment les marées (plus rares effectivement en Méditerranée). C'est ce qu'elle a confié au journal Nice-Matin. Réaction directe des journalistes : lancer un appel sur Facebook avec comme mission pour vous, lui envoyer le plus possible de cartes postales de notre belle région.

J'aimerai voir la mer qui se retire. C'est là que j'aimerais aller avant de mourir. Maryse sur Nice-Matin

Plus de 1.500 partages

Un appel largement entendu et relayé. La publication a déjà été "likée" et partagée plus de 1500 fois. Et la boîte aux lettres de Maryse risque bien d'exploser : ils sont des dizaines à annoncer qu'ils ont déjà envoyer une carte postale. Elles arrivent de Concarneau, de Brest, de Lorient, des Côtes d'Armor. Certains prévoient même de lui envoyer des colis, "de gourmandises bretonnes" promet une internaute lorientaise. D'autres vont jusqu'à l'inviter chez eux, histoire de découvrir en vrai la Bretagne.

A vos cartes et stylos !

Si vous voulez y participer, le journal Nice-Matin reçoit toutes vos cartes et les transmettra à Maryse. Vous pouvez donc écrire à l'adresse suivante :

Nice-Matin, Service digital

A l'attention de Maryse Lancioni

214, boulevard du Mercantour

06 290 NICE