La doyenne des Européens fête ses 116 ans à Toulon

Toulon, France

C'est entourée d'enfants de CE1 de l'école Notre-Dame que sœur André a entamé sa matinée de festivités ce mardi matin afin de célébrer son 116e anniversaire. Un âge qui fait de celle qui a consacré sa vie aux autres, la doyenne des Européns. Le maire Hubert Falco lui a remis la médaille d'honneur de la ville. Sœur André a ensuite assisté à une messe, avant de prendre son déjeuner au cours duquel elle a dégusté son dessert préféré, une omelette norvégienne.

Une chanson émouvante

Entendre des enfants chanter en son honneur, Sœur André en était très touchée. "Bravo, ça c'est gentil, ça me va au cœur. J'en avais 40 des enfants, 20 filles et 20 garçons. C'était pendant la guerre, à Vichy. La France était occupée par les Allemands. Et ces pauvres gosses, les parents ne pouvaient pas acheter au marché noir de quoi leur donner à manger, alors ils mouraient de faim. L'hôpital les a accueillis et je leur ai donné à manger. Je les ai gardés longtemps. Je les faisais chanter" les remercie l'Ardéchoise de naissance en leur tendant les mains.

Un caractère bien trempé

Quand on évoque la personnalité de Sœur André, les voix sont unanimes. "C'est une femme forte qui a connu deux guerres, et qui a su résister à toutes les tempêtes de la vie. Elle a un caractère bien trempé, et elle sait ce qu'elle veut. Et elle va jusqu'au bout" commente Sœur Marie-Pierre, qui la côtoie depuis de nombreuses années.

"Ce qui la caractérise, c'est son sens de l'humour, son optimisme et son envie de vivre. Elle a toujours des petites phrases bien à propos, et une certaine autodérision. Son secret, c'est qu'elle voit toujours le bien dans chacun et non la noirceur. Elle est capable de me faire la revue de presse du matin, quand je vais la voir l'après-midi avec beaucoup de pertinence. C'est une richesse de l'avoir parmi nous" se réjouit la directrice de l'Ehpad.

"Mon secret ? Seul Dieu peut le dire", Sœur André

Pourtant fatiguée, Sœur André donne encore un peu de son temps pour répondre à une ultime question sur le secret de sa longévité. "Ouh, le secret je n'en sais rien, j'ai eu bien des malheurs dans la vie. Pendant la guerre de 14, j'étais enfant, j'ai souffert comme tout le monde. C'était pas drôle. C'est le Bon Dieu qui peut le dire" conclut Sœur André, qui se dit prête à une nouvelle fête l'année prochaine.