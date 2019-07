La doyenne mayennaise Marie-Louise Berthelot fête ses 112 ans !

Renazé, France

"C'est plus jeune ça !" s'exclame la centenaire le jour de son anniversaire. Marie-Louise Berthelot fête ses 112 ans et elle est toujours en bonne santé pour son âge. Pour son neveu, Rémi, c'est grâce à "une vie sage", "elle n'a pas fait d'abus," confie l'octogénaire. A priori, pas de recette pour la longévité, simplement une vie bien remplie, faite de travail dans la ferme de son frère.

Tout de même, ce 112e anniversaire ne laisse pas sa petite cousine indifférente : "On est fière ! C'est elle la plus vieille de la Mayenne et elle vit bien," se réjouit Mme Renaudier. Marie-Louise Berthelot a déjà une cousine de 95 ans qui sera peut-être à son tour centenaire. En attendant, d’autres dans la famille soignent aussi leur santé, son neveu y travaille : "J'ai 35 ans de moins qu'elle, alors je suis ne train de me forger une survie de 35 ans. Je travaille mon intellect, je travaille ma forme et avec ça, je devrais y arriver," s'enthousiasme Rémi.

Marie-Louise Berthelot n'est pas loin de la doyenne nationale et de ses 115 ans mais pour atteindre le record absolu, il faudra encore dix ans et arriver jusqu'aux 122 ans de Jeanne Calment.