La "fabrique à nuages" : un conte lumineux projeté sur la tour de la centrale EDF de Bouchain

Bouchain, France

Sur la tour réfrigérante de plus de 100 mètres de hauteur, des petits nuages en laser s'animent sur un fond qui change de couleurs régulièrement. Des nuages qui permettent de chasser les zglorbulus car ces petits monstres oranges avec des cornes qui sèment la pagaille ont peur des nuages qu'ils prennent pour des fantômes.

Le conte en 5 chapitres (disponible sur le site EDF One powerline) a été imaginé par le comédien et humoriste nordiste Gérémy Crédeville, et Julien Favier, illustrateur a inventé les personnages avec 150 enfants de CM1 et CM2 des écoles de Roeulx, Bouchain et Mastaing. Des gamins qui voient tous les jours la tour depuis leur cour de récré et qui ne savent pas forcément ce qu'il s'y passe.

Une visite unique dans l'antre de la centrale

Ce projet est un moyen pour EDF de valoriser cette centrale qui est l'une des plus performantes au monde, et de dédiaboliser l'installation qui n'émet pas de fumées, mais des vapeurs d'eau qui peuvent faire penser à des nuages.

La fabrique à nuages - Ariane Mercatello

Et pour que les enfants s'approprient plus leur patrimoine industriel, EDF leur a aussi proposé une visite guidée en bus. Un privilège car normalement ces visites sont réservées aux enfants de plus de 12 ans. Noémie, en CM2 à l'école Jules Ferry de Mastaing, qui se demandait depuis longtemps ce qui pouvait se cacher sur le site a découvert avec joie son antre

il y plein de tuyaux, avec plusieurs couleurs, c'est impressionnant

Le jour de la première projection, les enfants ont été très impressionnés de voir leurs petits personnages imaginés sur des planches A4 projetés sur plus de 100 mètres, une fierté pour Emma de Mastaing.

L'année prochaine, EDF devrait établir un partenariat avec les étudiants de Rubika notamment pour inventer un nouvel habillage à la tour, en attendant, pour les fêtes de Noel, elle devrait revêtir des flocons dessinés par les enfants du personnel.