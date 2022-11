Le fabuleux destin de la petite chatte Cocci, retrouvée à 600 km de son domicile dans l'Orne

Quelle histoire ! Cocci, petite chatte grise de 10 ans, est la star des réseaux sociaux cette semaine. Pourquoi ? Ses propriétaires originaires de la Meuse ont déménagé dans l'Orne à Ginai, près d'Argentan, l'année dernière. Puis Cocci a disparu pendant plus un an en s'échappant de son nouveau domicile.

Le 2 octobre 2022, sa propriétaire croit reconnaître son animal sur Facebook, sur la page Pet Alert (où sont relayées les disparitions de nos animaux de compagnie). Il s'agissait d'une photo publiée par des habitants de la Meuse. Vérification faite, il s'agissait bien de Cocci, qui a fait le chemin de l'Orne à la Lorraine, soit plus de 600 km dans le sens inverse !

On est dans un rêve, je ne sais toujours pas comment elle a fait pour revenir dans notre ancienne maison. Les enfants sont heureux, nous aussi. Depuis son retour chez nous, c'est notre reine ! - Laetitia De Amicis, propriétaire de Cocci

Une tournée médiatique

Les premiers articles sur Cocci sont parus chez nos confrères de l'Est Républicain, mais l'histoire de Cocci va plus loin : "grâce à Cocci, on a fait le 20 heures de TF1, le 20 heures de France 2, c'est fou, je n'y crois toujours pas ! Maintenant, ce sont les médias locaux, c'est fort" raconte Laëtitia.

Si Cocci a été recueilli dans un sale état, la petite chatte a repris du poil de la bête et va très bien aujourd'hui : "si j'ai le malheur de m'asseoir sur le canapé, c'est 30 minutes de câlin, on a retrouvé notre Cocci !".