La famille Pellissier, championne du monde de saucisse catalane

And the winner is... La boucherie "Chez Vanessa et Bertrand Pellissier" à Saint-Paul-de-Fenouillet a remporté ce dimanche à Toulouges la deuxième édition des championnats du monde de saucisse catalane.

Les neuf jurés devaient départager, à l'aveugle, 12 finalistes selon des critères de goût et visuels. Le champion du monde 2022, Thibault Gonzales, faisait partie du jury avec des personnalités comme Joan Guasch, Christophe Comes ou encore Christian Ségui (président).

La boucherie la Feuille du Boucher, à Cabestany a décroché la médaille d'argent. L’atelier du Vallespir, à Prats-de-Mollo, obtient le bronze.

Les 12 finalistes des championnats du monde

● La Boucherie Mele Langlois à Canohes

● La Boucherie chez Michel à Canet-en-Roussillon

● La Feuille Du Boucher à Cabestany

● Laffitte et Fils Boucherie / Charcuterie à Vinca.

● Traiteur boucher charcutier Chez Laurent et Claudia à Canet Plage (Sud)

● Boucherie Charcuterie Jeannot Esteve à Argeles-sur-Mer

● Chez Arnaud Metz à Le Soler

● Boucherie Charcuterie du Centre Michel CREUS à Cabestany

● Boucherie Chez Vanessa & Bertrand à Saint-Paul-de-Fenouillet

● L'Atelier du Vallespir à Prats-de-Mollo-la-Preste

● Can Raynal à Ponteilla

● Boucherie Les Genets à Finestret.