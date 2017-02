La Fédération française de rugby offre à ses adversaires... des coqs en porcelaine de Limoges

Après le match contre l'Ecosse ce dimanche 12 février, la Fédération française de rugby offrira à l'équipe adversaire un coq en porcelaine réalisé à Limoges. C'est devenu une tradition lors des matchs à domicile depuis le tournoi des six nations en 2016.

Ce dimanche soir, la France affrontera l'Ecosse pour son second match dans le Tournoi des 6 nations. Et comme pour tous les matchs à domicile depuis un an, la Fédération française de Rugby offrira un coq à son adversaire... mais ce n'est pas n'importe quel coq puisque celui-ci est en porcelaine de Limoges !

A l'origine de ces trophées, il y a Christian Lebois, PDG d'Ego Déco. Depuis 2015, le Limougeaud travaille avec la Fédération française de rugby. A l'origine, il fabriquait divers objets de communication comme des vide poches mais en 2016, la Fédération cherche une nouvelle idée. Elle souhaite offrir un trophée aux adversaires des Bleus lors des matchs à domicile. Christian Lebois propose alors un coq puisque c'est l'emblème de la FFR. L'idée est acceptée et c'est donc en Haute-Vienne que sont fabriqués ces trophées.

"Je suis le rugby depuis tout petit alors travailler pour la FFR est une fierté !" Christian Lebois, PDG d'Eco Déco à Limoges

Une fabrication 100 % Limousin

Les moules en porcelaine sont d'abord confectionnées à Saint-Yrieix-la-Perche dans les locaux de LS Art & Création, une entreprise que Christian Lebois connaît bien puisqu'il y a travaillé 18 ans avant de reprendre Ego Déco en 2002. Une fois fini, les coqs tout blancs arrivent à Limoges où Sandrine Audevard, la seconde employée d'Ego Déco, les décore avec de l'or. Chaque coq est personnalisé avec la date du match et le logo de la FFR.

"Nous avons proposé deux modèles, les cadres de la FFR préféraient le coq tout émaillé mais la secrétaire de direction et moi trouvions plus classe celui en biscuit mat... Nous avons finalement réussi à faire basculer le choix en notre faveur." Christian Lebois

Christian Lebois et Sandrine Auvenard devant leur oeuvre à Limoges le 17 février 2017 © Radio France - Solène de Larquier

"Ces trophées seront remis lors de la troisième mi-temps, la cérémonie qui a lieu après le match" explique le fabricant des coqs. Si cette cérémonie n'est pas télévisée, il assure qu'il regardera le match dans son intégralité.