Chaque année, Eric Skraban sort des cartons ses guirlandes et décore la façade de sa maison et son jardin à Issoudun-Létrieix. Résultat : des illuminations impressionnantes. Il ouvre même son jardin au public, qui vient découvrir chaque soir les décorations lumineuses.

Issoudun-Létrieix, France

Bienvenu chez Eric ! Ici à Issoudun-Létrieix, il y a des décorations absolument partout. Dans le jardin les guirlandes lumineuses envahissent les arbres, le grillage, les barrières le long de la terrasse... Et sur la façade, c'est pareil. A cela, il faut ajouter les très nombreuses décorations : père noël, bonhomme de neige, crèche, marionnettes...

À l'entrée du jardin, un père Noël gonflable accueille les visiteurs - Eric Skraban

Depuis 21 ans, Eric Skraban se passionne pour les décorations de Noël... Il a commencé avec une guirlande, et au fur et à mesure il a amassé des dizaines de décorations : "Je ne compte plus, mais je pense qu'ici il y en a pour 7000 voire 10 000 euros, explique-t-il. Chaque année, c'est un budget d'environ 300 euros. Parfois je dépense même 500 euros, ça dépend du coup de folie."

Voici la "cabane à ours" - Eric Skraban

Tous les soirs, Eric Skraban ouvre son jardin son public, une manière pour lui de partager sa passion : "Dès qu'ils sont là les gens sont heureux, et moi ça me fait plaisir de voir les gens heureux. Même si ça me coûte de l'argent je le fais pour moi et je le partage aussi avec les autres."

La crèche, c'est incontournable ! - Eric Skraban

Un peu plus surprenant, des marionettes de la reine d'Angleterre et de son majordome. - Eric Skraban

Vous pouvez visiter cette maison tous les soirs de 18h à 20h jusqu'au 5 janvier à Issoudun Létrieix au bord de l'étang des Moines. L'entrée est bien sûr gratuite mais Eric Skraban a mis une urne pour récolter des fonds pour son association qui vient en aide aux malades cardiaques, l'Apvoc 23 (Association des pontés, porteurs de valves et opérés du cœur de la Creuse).