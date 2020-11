La ferme illuminée de Baneuil restera éteinte à Noel à cause du Covid 19

Il n'y a plus que le Moulin et les quatre lettres de Noël perchées sur le toit pour rappeler ce que peut être la ferme de Métairie Haute durant les fêtes de Noel. Depuis des années, par plaisir, Maria et son mari Claude enjolivent et décorent leur propriété avec des kilomètres de guirlandes, des centaines d'ampoules et de décorations pour en faire un lieu magique durant les fêtes de Noel. C'est parti comme une affaire de famille. Tout le monde se retrouvait le weekend pour apporter sa pierre à l'édifice. Puis le passe- temps a pris de l'ampleur et l'on venait de loin avec les petits pour découvrir la féerie de Baneuil

Claude et Maria Delmas dans la cour de leur ferme à Baneuil © Radio France - Valérie Déjean

Mais cette année le cœur n'y était pas. Le Covid 19 a eu raison de ce rendez-vous. La peur du monde qui vient pour voir la ferme, les risques de contamination (même si c'est en extérieur), ont convaincu Claude et Maria de renoncer cette année. Evidemment c’est un crève-cœur pour le couple qui, à cette période de l'année, aurait déjà bouclé sa décoration. Tant pis, les décorations de Noel attendront tranquillement rangées dans une grange qui leurs est entièrement dévolu. Maria décorera sa maison, avec quelques guirlandes à l'entrée, rien que pour la famille, et va sans doute faire une petite prière à Noel pour que la ferme illuminée de Baneuil soit au rendez vous en 2021.