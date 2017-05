La Ferrière : un loup se balade en plein jour, sur une route du village

Le 26 avril dernier, l'agent d'une centrale hydroélectrique de la Ferrière, dans le massif de Belledonne, photographiait depuis sa voiture un loup traversant le Pont de la Valloire. Il venait de s'attaquer à un cerf, gisant sur le bas-côté de la route. Le maire a envoyé le cliché au Département.

A la Ferrière, le loup ne se cache plus. Il a donc été photographié ce 26 avril, en plein jour, sur le pont de Valloire, non loin d'un abribus et d'une maison. Il a essayé de tuer le cerf, qui gît sur le bas-côté de la route, mais la présence de l'homme l'en a dissuadé et il est parti. Pour le maire Gérard Cohard, cette photo n'est pas surprenante : "Tous les jours, on voit du loup ici. Cela fait 20 ans que le prédateur est arrivé chez nous !" Et de rappeler, dans les années 90, la lutte du célèbre berger d'Arles, Jean-Pierre Jouffrey, dont les moutons se faisaient manger dans les alpages de Belledonne. On se souvient aussi qu'un loup avait été pendu près de la mairie d'Allevard. Un acte qui n'avait pas été revendiqué, car le prédateur est une espèce protégée, mais le message était clair. La guerre était déclarée contre le grand canidé.

Le loup est partout en Belledonne" - le maire de la Ferrière

Le maire de la Ferrière a transmis la photo au conseil départemental, afin d'alerter le préfet. "Je ne suis pas pour l'éradication du loup", dit le maire "mais pour sa régulation."

Gérard Cohard estime que la population n'est pas dans la psychose mais les éleveurs de la commune, eux, en ont ras-le-bol. "Ils s'interrogent, et je les comprends. Ils ne sont pas certains de monter en estive. Ils n'ont pas envie encore de perdre des bêtes. Mais çà veut dire, à terme, que la montagne ne sera plus entretenue . Donc le risque d'avalanche l'hiver sera plus grand et le paysage va se refermer" , déplore le maire.

L'élu voudrait que la photo fasse réagir les autorités : "On n'affabule pas ! Ce sont des faits établis. le loup est là et bien là, les responsables doivent prendre la mesure du risque".

Ne pas cacher la réalité

Mais Gérard Cohard a aussi reçu des mails en mairie, lui reprochant d'avoir publié cette photo et ainsi d'attiser la haine anti-loup. "Mais, je ne peux pas taire ces faits" conclut l'élu isérois.