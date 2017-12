C’est une erreur qui n’est pas sans conséquence pour la famille Leroy, de La Ferté-Bernard. La semaine précédant Noël, le service état civil de la ville a publié par erreur le nom de Patrice Leroy dans la liste des décès enregistrés sur le territoire de la commune. Une liste reprise par les journaux dans la rubrique « carnet », avec celle des naissances. Sauf qu’il s’agissait en fait d’un autre Fertois, Patrice Riant, âgé de 57 ans, comme le rapporte notamment l’Echo sarthois, l’hebdomadaire local. Patrice Leroy, lui, venait de se marier ; mariage qui apparait d'ailleurs également dans le carnet.

Des amis ont appelé les Pompes funèbres

"Au début, nous n'y avons pas pris garde", raconte l’épouse de Patrice Leroy à nos confrères du Maine Libre, "puis ce même état civil est passé deux jours de suite dans deux journaux différents et les clients de mon mari ont commencé à lui en parler. Nous avons téléphoné à la famille pour la rassurer, mais beaucoup de nos amis n'ont pas osé me téléphoner et ont passé un très mauvais Noël. Certains ont même passé un coup de téléphone aux Pompes funèbres".

La mairie de La Ferté a dû transmettre un démenti.