La "fesse" cachée des rois de France

On jette un œil par le trou de la serrure pour découvrir les dessous croustillants de l'Histoire de France.

Dans Minute Papillon, Sidonie Bonnec pose un regard curieux sur l'intimité des rois et des reines de France. On découvre quelques faits historiques que l'école oublie de nous enseigner en compagnie d'Alain Dag'Naud, historien agrégé d’histoire et collaborateur au Canard Enchaîné, auteur du livre "Les dessous croustillants de l’Histoire de France".

L'indifférence sexuelle de Louis XVI

Le roi Louis XVI n'était pas du tout intéressé par la sexualité. Il délaissait totalement son épouse Marie-Antoinette. Dans le royaume de France et les cours d'Europe, l'absence d'héritier faisait d'ailleurs jaser.

Joseph II, le frère aîné de Marie-Antoinette et futur empereur d'Allemagne, prend ce problème très à cœur. Il s'invite dans la chambre du roi et de la reine pour s'assurer que les époux ont des rapports sexuels de qualité. Son descriptif (à retrouver dans notre vidéo) est hilarant.

À sa décharge, le roi Louis XVI souffrait d'un phimosis, une déformation du pénis qui lui provoquait une douleur lors de l'érection.

Par la suite, le couple royal aura tout de même quatre enfants.

L'attrait Louis XV pour les fillettes

L'historien Alain Dag'Naud décrit Louis XV comme "un sinistre individu qui serait sûrement en prison de nos jours".

Terrifié par les infections sexuellement transmissibles, le roi ne s'intéressait qu'aux jeunes filles vierges. Il avait mis en place un réseau de rabatteurs qui avait la charge de dénicher pour lui des victimes, contre rémunération à la famille. Dans les pavillons du Parc-aux-cerfs, le roi s'était constitué un harem dans lequel il se rendait pour faire son choix parmi les filles à sa disposition.

Ces pratiques avaient lieu au grand jour à la cour. D'ailleurs, l'inclinaison du roi pour les jeunes filles servait les intérêts d'une courtisane qui éloignait ainsi ses rivales adultes, les empêchant de revendiquer le rang qu'elle s'était octroyé.

L'enfant noir de Marie-Thérèse

Marie-Thérèse d’Autriche épouse Louis XIV en juin 1660 mais supporte mal les excès du roi avec ses favorites. Pour passer ses états d'âme, elle se vengeait sur le chocolat, promenait ses nombreux chiens et aimait s'entourer de nains.

L'un de ses esclaves nains a la peau noire et il va disparaître de la cour du jour au lendemain, peu de temps après l'accouchement de la reine. En effet, tout dans une vie royale a lieu en public et les spectateurs ont pu constater ce jour-là que la reine a donné naissance à un enfant noir.

La rumeur fait alors le tour du tout-Paris et, en guise d'explication, on invente des histoires plus farfelues les unes que les autres. Celle retenue par Alain Dag'Naud est que pendant sa grossesse "la reine aurait fait une colère noire", ce qui aurait teinté la peau de son enfant.

À vous de juger si cette explication tient la route.