La Fête de la pomme de Conches sélectionnée par The Guardian pour une escapade en France

La Normandie et Conches-en-Ouche, 5.000 habitants, à l'honneur dans un article de The Guardian ! Dans son édition du 4 septembre, le quotidien britannique propose à ses lecteurs "20 belles escapades automnales à travers la France : un saison de bons goûts". La journaliste Carolyn Boyd suggère de partir à la découverte du cidre et de faire une halte à la Fête de la pomme de Conches-en-Ouche, "un festival reconnu avec des dizaines de producteurs et de plats de la région" qui se tiendra le 31 octobre à l'arboretum après une édition 2020 annulée en raison de la pandémie. Le maire de la commune, Jérôme Pasco n'en revient toujours pas : "C'est une très bonne surprise pour nous, c'est assez bluffant qu'on parle de Conches dans The Guradian. on est au milieu d'adresses prestigieuses en France, la Vallée de la Loire ou le Cognac !" s'enthousiasme l'élu.

On se retrouve dans un des plus prestigieux quotidiens au monde, en espérant que cette reconnaissance internationale puisse nous amener des visiteurs britanniques au moment de la Fête de la pomme, voire au-delà - Jérôme Pasco

Le maire de Conches-en-Ouche veut même mettre l'article sous cadre dans son bureau et promet également de "retravailler (s)on anglais rapidement", tout en gardant "la tête sur les épaules et les pieds sur terre".

Pommmes, pommes, pommes, pommes à la fête de Conches-en-Ouche lors de la dernière édition en 2019 © Radio France - Laurent Philippot

L'Eure séduit

Jérôme Pasco voit dans cette mise en avant "une reconnaissance de notre travail, du travail d'Eure Tourisme et des agences touristiques qui travaillent sur l'ensemble du territoire normand". Des propose abondés par le directeur de l'agence de développement touristique de l'Eure car "là où il y a du dynamisme, les journalistes, ça les intéresse" souligne Cédric Lemagnent :

Depuis un an, l'Eure intéresse les journalistes. On est une destination de week-ends, de courts séjours. On a eu sur le 1er semestre 2021 le même nombre d'articles que sur une année complète - Cédric Lemagnent

Pour autant, les notes de conjoncture réalisées sur juillet août auprès d'un panel de professionnels du tourisme montrent que, pour l'instant, les touristes étrangers ne sont pas encore au rendez-vous mais "l'été, ce n'est pas là où ça se joue pour l'Eure" avance Cédric Lemagnent puisque "traditionnellement, les mois les plus importants pour nous sont mai, juin, septembre et les vacances de Toussaint". L'agence de développement touristique de l'Eure voit également un intérêt accru pour le département sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram est par exemple passé de 2.500 à bientôt 10.000 abonnés en un an.

La clientèle britannique, premier marché visé par Normandie Tourisme

Mais comment la Fête de la pomme de Conches-en Ouche se retrouve-t-elle dans The Guardian ? "C'est un travail qui est mené par Normandie Tourisme qui collabore avec Eure Tourisme" explique Killian Penven, chef du Pôle Attractivité à l'agence de développement touristique de l'Eure. Le marché britannique est un marché prioritaire pour la Normandie et "on a la chance de disposer d'une antenne à Londres, Fran Lambert, qui représente les intérêts touristiques normands et qui va relayer l'ensemble des évènements auprès de la presse britannique" détaille Killian Penven.

La journaliste du Guardian n'est donc pas venue spécialement à Conches-en Ouche mais "elle connaît très bien la Normandie, on l'a déjà accueillie plusieurs fois dans l'Eure et en Normandie" précise le chef du Pôle Attractivité. Le maire de Conches-en-Ouche"espère pouvoir inviter personnellement la journaliste cette année à la Fête de la pomme, découvrir Conches et venir déguster nos produits" raconte Jérôme Pasco.

La Fête de la pomme, du cidre et du fromage aura lieu le 31 octobre 2021. L'évènement sera soumis au port du masque et au pass sanitaire. Et n'oubliez pas, "an apple a day keeps the doctor away" comme disent les Britanniques ou "une pomme chaque matin éloigne le médecin" pour garder la rime... et la ligne.