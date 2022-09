La fibre écologique au RéparToursNtruck avec la réparation itinérante d'objets en Indre-et-Loire

À l'heure de la sobriété énergétique, le RéparToursNTruck ne peut pas davantage y répondre. Hugues Grenouillat a commencé cette aventure entrepreneuriale en mai 2022. Son idée ? Un camion itinérant à travers l'Indre-et-Loire pour donner une nouvelle vie à tout type d'objet possible, du fer à cheveux à l'aspirateur, en passant par le téléphone et l'ordinateur.

Cette idée de service après-vente (SAV) itinérante constitue aussi une entrée dans le monde entrepreunarial pour Hugues Grenouillat. © Radio France - Lisa Guinic

Le principe réveille les consciences écologiques des clients qui passent devant le gros camion jaune. "Ca ne sert à rien de jeter si ça peut être réparer et faire encore quelques années", souligne Alexandra, venue se renseigner pour sa centrale à vapeur qui a un souci d'affichage d'eau. "Parfois, c'est une petite soudure, ce n'est pas grand chose", appuie son amie Christine.

Moins de surconsommation, plus d'économies

L'avantage est aussi économique, ajoute la cliente : "Ca plus ça, plus ça, c'est un coût. L'argent [économisé] peut servir à autre chose." Stéphane de son côté ne vient pas apporter de l'électroménager mais la console de jeu de son fils Maxence, la prise jack ne fonctionne plus. "Je suis tout le temps en train de réparer ce qui est cassé, éclaire le père, parce que : surconsommation. Ne pas trop surconsommer a toujours été mon optique."

Le camion Citröen HY d'Hugues Grenouillat date de 1968 et il commence une troisième histoire avec l'aventure RéparToursNTruck. © Radio France - Lisa Guinic

Le RéparToursNTruck est le bon endroit pour répondre à cette fibre écologique. La réparation concerne aussi le camion d'Hugues Grenouillat. "Un camion récent ne m'intéresse pas, dans le sens où je m'intéresse vraiment à la réutilisation, décrypte celui qui bichonne son Citroën HY. C'est quelque chose qui est en moi." Le véhicule date de 1968.

Je voulais un camion qui ait une âme. Celui-ci a une vie : il faisait les marchés à Gignac et a servi aussi pour la vente de chaussures.

Apporter la solution de réparation

Hugues Grenouillat espère que la réparation devienne un réflexe pour chacun. Il estime pouvoir y arriver en se rendant au plus près des clients, grâce à ce camion Citroën HY.

Hugues Grenouillat répare du jeu lumineux à la centrale vapeur. © Radio France - Lisa Guinic

De 9 heures à 18 heures, il se trouve le lundi sur le parking du Carrefour Market à Langeais, le mardi sur celui du restaurant La Bodega à Montbazon, le mercredi devant le Carrefour Market d'Azay-le-Rideau. Le jeudi, Hugues Grenouillat se déplace à domicile et le vendredi , rendez-vous à Ballan-Miré, sur la place du marché le matin et place Mauxion l'après-midi.