La fin de l'histoire des 8 petits cochons à Gorron : le propriétaire les a récupérés

La fin de l'histoire des 8 petits cochons à Gorron. Les animaux ont été enfin récupérés par leur propriétaire. Les cochons avaient été découverts mercredi matin errant dans les rues de la petite ville du bocage mayennais. La municipalité avait aussitôt lancé un appel sur les réseaux sociaux pour que le propriétaire se manifeste, ça a bien marché. Le message a été vu par des milliers d'internautes et partagé par les agriculteurs du secteur.

"On leur a donné des pommes et à boire"

Selon la mairie, c'est le chauffeur d'une société de transport d'animaux qui a perdu mercredi matin une partie de son chargement pour des raisons inexpliquées. Anthony Morice est l'un des agents de services techniques qui a pris soin des charmantes p'tites bêtes : "c'est la première fois que je ramasse des cochons sur le bord de la route, ça n'a pas été trop difficile de les attraper. C'est vrai que, quand on m'a dit d'aller chercher des cochons, on ne s'attend pas du tout à ça. On s'en est occupé en les plaçant dans le chenil qui sert d'habitude pour les chiens et les chats, on a mis de la paille et on leur a apporté des pommes et à boire".