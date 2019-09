La fin du coton-tige : un cure-oreilles écologique fabriqué près de Rennes

Rennes, France

L'écologie peut se vivre au quotidien et notamment dans le domaine de l'hygiène, par exemple pour se nettoyer les oreilles. Les cotons-tiges seront interdits en France à partir du premier janvier prochain dans le cadre de la loi sur la biodiversité. Pour l'ensemble de l'Europe, ce sera en 2022. En plastique et non dégradables ils sont néfastes pour l'environnement. Il existe une solution, le cure-oreilles écologique.

Le cure-oreilles écologique © Radio France - Loïck Guellec

Idée géniale et pourtant ancienne

Un couple de Liffré en Ille et Vilaine Sylvie et Briac Prévos viennent d'ouvrir leur entreprise "Escurette" et fabriquent un cure-oreilles responsable en bois et en inox médical. "On se rend compte que les seules alternatives aux cotons-tiges viennent du bout du monde" explique Briac Prévos "on s'est réapproprié cet accessoire et on le fait fabriquer chez nous. Jérémie, un tourneur d'art du pays de Brocéliande, nous fait les manches et les capuchons en bois de charmes. Pour l'inox médical, on s'est adressé à une entreprise spécialisée dans l'Orne". Ce cure-oreilles écologique c'est aussi un appel au passé car "il existait avant le coton-tige" souligne Sylvie Prévos.

Le coton-tige ce n'est pas bon pour nos oreilles nous alertent depuis longtemps les spécialistes -Sylvie Prévos

Une trentaine de boutiques

Le cure-oreilles écologique est déjà vendu dans une trentaine de boutiques en France et en Belgique. Sylvie et Briac Prévos font aussi découvrir leur création dans des salons et des marchés.

Le site de l'entreprise : escurette.fr