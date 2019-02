Le voilier "Kalispera" ne bouclera pas son tour du monde

Dijon, France

Ils avaient pris la mer au mois d'août pour tenter de faire le tour du monde à la voile, les quatre matelots amateurs ont finalement dû revenir sur la terre ferme beaucoup plus tôt que prévu, après une ultime avarie en plein océan Atlantique.

Le "Kalispera", c'est un voilier de 14 mètres de long, avec, à son bord, le photographe dijonnais Arnaud Dauphin, sa compagne Mélanie et ses deux filles, Lou et Lisa, âgées de 4 et 7 ans.

Ça faisait plus d'un an que la petite famille se préparait pour ce long voyage. "Ce n'était peut-être pas assez, confie Arnaud Dauphin. Est-ce qu'on était assez entraînés? Est-ce qu'on avait le bon bateau?"

Beaucoup de questions ont occupé l'esprit des quatre marins, alors qu'ils enchaînaient les galères : ils ont tenté plusieurs fois de traverser l'océan Atlantique, sans succès. Jusqu'à cette troisième et ultime avarie où la frayeur a été trop grande.

"On avait de l'eau jusqu'aux cheville, on était en plein océan, à trois jours de navigation des premières côtes, ça fait peur, témoigne le photographe dijonnais. On était prêts à évacuer le bateau, on avait préparé les sacs de secours".

La galère racontée par le photographe dijonnais Arnaud Dauphin Copier

Le petit équipage a finalement décidé de ne pas prendre de risques et d'abandonner avec "le coeur brisé". Mais Arnaud Dauphin veut voir le bon côté : "on a trouvé plein de choses positives, on a augmenté nos compétences donc l'aventure reste belle, même si l'objectif n'est pas atteint".

Toute la famille est bien rentrée en France. Le voilier "Kalispera" est toujours dans un port aux Canaries où il doit subir des réparations.