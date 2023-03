La Finlande pays le plus heureux du monde, la France sort du top 20

Pour la sixième année consécutive, la Finlande a décroché lundi la place du pays le plus heureux au monde, dans un indice annuel parrainé par l'ONU . La France sort du top 20.

Trois pays nordiques en tête, la France 21e

Cette année, l'Europe du Nord truste encore les premières places. La Finlande se classe première, suivie du Danemark et de l'Islande. Israël fait son entrée dans le top 5, à la quatrième place. Suivent les Pays-Bas (5e), la Suède (6e), la Norvège (7e), la Suisse (8e), le Luxembourg (9e) et la Nouvelle-Zélande (10e).

L'an passé, la France avait fait son apparition dans le top 20 , à la 20e place. Elle perd une place et se retrouve 21e, derrière la Lituanie.

La bonté "augmente fortement" en Ukraine

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie a également impacté le bien-être de leurs populations. Désormais, la Russie occupe la 70e place et l'Ukraine la 92e. Cependant, même si le bonheur des Ukrainiens a été grandement touché par les dégâts dus à cette guerre, il y a "un sentiment d'objectif commun, de bonté et de confiance dans les dirigeants ukrainiens beaucoup plus fort" qu'au lendemain de l'annexion de la Crimée en 2014 par la Russie, a déclaré le professeur Jan-Emmanuel De Neve, l'un des rédacteurs du rapport, cité dans un communiqué.

En 2022, "la bonté a fortement augmenté en Ukraine mais a chuté en Russie", a-t-il constaté, faisant référence à des actes comme aider un inconnu ou faire un don.

Le Liban et l'Afghanistan en queue de classement

Aux dernières positions du classement, on retrouve le Liban (136e) et l'Afghanistan (137e). L'Afghanistan, marqué par des décennies de guerre, a connu une aggravation de sa crise humanitaire depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021 à la suite du retrait des troupes dirigées par les Etats-Unis.

Le Rapport mondial sur le bonheur est une mesure du bonheur publiée par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies chaque année depuis 2012. Le rapport prend en compte six facteurs clés : le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption. Il attribue un score de satisfaction basé sur une moyenne de données sur une période de trois ans.