La Flèche : des moutons pour remplacer les tondeuses dans les espaces verts chez Arkal Réalisations

La Flèche, France

Remplacer le jardinier et sa tondeuse pour entretenir les espaces verts des entreprises de la Sarthe. C'est ce que propose Hubert Fournier. Cet éleveur de moutons compte une trentaine d'animaux, des petits moutons d'Ouessant. Il travaille déjà avec six sociétés du département, dont une entreprise d'ambulance à La Flèche et la commune de Changé. Ce vendredi 11 janvier, il a emmené trois nouveaux moutons chez "Arkal réalisations" à La Flèche pour entretenir un enclos de près de 3.000 m2 d'herbes.

Un contrat clef en mains

"Je propose d'abord de clôturer l'espace vert et d'installer un abris et un récupérateur d'eau pour les animaux" nous dit Hubert Fournier, qui a fondé en mars dernier l'entreprise "les moutons urbains" en Sarthe. "Ensuite, une fois la clôture installée, je peux mettre les animaux. Ce sont des petits moutons d'Ouessant. En moyenne, je passe tous les quinze jours pour l'alimentation, et vérifier notamment en ce moment les naissances. Pour la tonte, ce ne sera pas aussi régulier qu'une tondeuse, on est sur de la tonte raisonnée et douce. Cela permet de créer plus de bio-diversité. De plus, ces moutons créent du lien avec l'entreprise et ses salariés. Je propose un contrat clef en main. en général, c'est 100 euros par mois. Pour Arkal, on a signé pour un an.

L'abris des trois moutons © Radio France - Christelle Caillot

C'est fédérateur pour l'entreprise et ses salariés

"Ce projet rapproche les salariés" nous confirme Cindy Boigeant, la référente sur ce projet chez Arkal Réalisations. "On a déjà beaucoup de salariés qui ont des animaux domestiques et/ou de la ferme chez eux, et cette opération, c'est quelque chose qui fédère l'entreprise".