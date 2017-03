La folie du double dutch à La Ferté-Bernard

Le club de double dutch de la Ferte-Bernard a remporté son premier titre national pendant les dernières vacances scolaires. Le double dutch ? Un sport qui allie corde à sauter, esprit d'équipe, vitesse et figures acrobatiques. Les jeunes sportifs visent maintenant les championnats de France.

C'est de la corde à sauter, mais pas que. C'est un sport de vitesse, mais pas seulement. Il faut faire des acrobaties, tout en sautant entre deux cordes en coordination avec les deux tourneurs. Bref, c'est un sport d'équipe et le double dutch passionne des jeunes de La Ferté-Bernard. Ils ont remporté en février le Contest France 2017, leur premier titre national. Aymeric, Kelly, Yanis, Maëlle, Noah, Soukaïna : ils ont entre 12 et 16 ans et leur objectif, ce sont les championnats de France et peut-être du monde. Ils partiraient alors à Orlando, aux Etats-Unis.

Le double dutch, c'est quoi ?

C'est une discipline qui a deux catégories : la vitesse et le freestyle. Démonstration en vidéo :

Une discipline méconnue en France

Aymeric, lycéen fertois de 16 ans est passionné : "Les sports principaux ça va être le foot, ça va être le tennis, ça va être le volley. Donc c'est sûr que quand on sort double dutch et qu'en plus on explique que c'est une forme de corde à sauter ça va pas attirer des masses. Moi perso, je prends plaisir à regarder les vidéos des champions du monde sur internet pour me donner envie". Et pour Soukaïna, 15 ans, c'est un sport complet : "on travaille énormément le cardio en vitesse, les figures, etc". La jeune fille a même lancé l'activité double dutch dans l'association sportive de son collège. La discipline est d'ailleurs passée au baccalauréat dans quelques établissements français !

Le petit club de La Ferté-Bernard deviendra grand

La particularité du club de la Ferté c'est qu'il est geré par les jeunes. Les plus âgés entraînent les plus jeunes et c'est à eux de déterminer les dates des séances de gymnastique, de prévoir des stages, d'organiser des formations. Maëlle fourmille d'idées : "on pourrait organiser des stages dans les écoles pour présenter notre sport". Après la victoire au Contest France 2017, les jeunes rêvent de figurer sur le podium des championnats de France les 27 et 28 mai prochain. Et pourquoi pas se qualifier pour les championnats du monde aux Etats-Unis cet été.