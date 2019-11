PHOTOS - Les championnats du monde du pull moche reviennent à Albi

C’est la troisième édition du championnat du monde des pulls moche ce samedi 30 novembre à Albi (Tarn). Une compétition qui ne se prend pas au sérieux et qui sent bon l’esprit de Noël.

Albi, France

La troisième édition du championnat du pull moche a lieu samedi 30 novembre au parc des expositions d'Albi (Tarn). 350 candidats sont attendus de toute la France. L'événement a lieu dans le cadre du salon vintage. Sont acceptés : pulls de noël, cols roulés qui piquent, pulls des années 60, 70, 80 même les "Waikiki". En fait le pull le plus vintage, décalé, moche et surprenant ! Pour ce troisième championnat du monde de pull moche, il y a cette année quatre catégories.

Les quatre catégories du concours

Enfants (de 6 à 17 ans)

Adultes (de 18 à 99 ans)

Duo

Groupes ou Familles (3 à 6 personnes maximum pas de limite d'âges)

"C’est comme pour les miss. Le gagnant se détache très vite." - Thierry Cabanis, organisateur de l’événement

Thierry Cabanis, le "papa" de l’événement choisi le jury chaque année. Il vous donne quelques clés pour être sûr de l’emporter. "On donne nos préférences aux pulls moches tricotés maison. L’année dernière il y avait du lourd avec le pull moche aveyronnais aux poches cousues parce qu’il ne veulent pas donner d’argent. Ensuite c’est beaucoup de couleurs, des bouts de laines qui dépassent, de la customisation. Mais c’est comme pour les miss. Le gagnant se détache très vite. Si on a un gars qui arrive avec un pull moche, une coupe mulet et des tennis à scratchs." Chaque participant doit se présenter le jour J avec une pièce d'identité.

Retour en images sur les championnats du monde du pull moche en 2017 et 2018

Les précédents championnats du monde du pull moche à Albi - © Maxppp

