"La forêt de la Pignacolada, le Rocher de la Pucelle"... les perles des touristes cet été au Pays basque

Les chargées d'accueil des Offices de Tourisme que France Bleu Pays Basque a contacté le disent toutes : il est parfois difficile de ne pas éclater de rire aux questions des vacanciers et cet été 2023 ne déroge pas à la règle. Le "petit train de la ruine" et "la montagne de la thune" sont des classiques pour parler de notre Rhune nationale. Il y a eu aussi les tentatives hasardeuses pour parler des habitants d'Anglet : anglais, anglois... mais cette année, certains ont fait preuve d'une certaine ingéniosité.

ⓘ Publicité

"À quelle heure ouvre le village d'Espelette ?"

Ainsi, à l'office de tourisme d'Anglet, Charlotte et Elodie ont eu beaucoup de mal à garder leur sang-froid quand un vacancier a demandé où se trouve le fameux Rocher de la pucelle sur Biarritz, (le Rocher de la Vierge, NDLR) et encore plus, quand cette estivante voulait se rendre à la "forêt de la Pignacolada" qui doit être désaltérante même si bien loin du Pignada, cet espace boisé de pin en gascon. Du côté d'Espelette, un monsieur voulait savoir "à quelle heure ouvre le village ?" Et une dame demandait où "effectuer une randonnée en montagne accessible en béquille parce que sa fille avait la jambe dans le plâtre."

"Un très bon acouphène dans l'église de Ciboure" selon une touriste

Les agents du sud de la côte Basque et ceux du Pays basque intérieur n'ont pas été en reste. À Saint-Jean-de-Luz, une touriste mélomane a assisté à un concert dans l'église de Ciboure, "qu'elle aime beaucoup car il y a un très bon acouphène". Les musiciens apprécieront avoir fait grésiller les oreilles de leur public malgré l'acoustique réputée du lieu. À Saint-Jean-de-Luz, les agents décernent la palme de la question déroutante à cette dame âgée venue demander de l'aide pour faire ... "son tricot ! Elle n'arrivait pas à faire les manches !" Se souvient Déborah.

À Saint-Jean-Pied-de-Port, Amaia reste toujours perplexe plusieurs semaines plus tard par ce pèlerin des chemins de Saint-Jacques, qui s'est subitement mis à chanter, danser, faire l'oiseau en plein milieu de l'Office de Tourisme avant de repartir vers d'autres cieux.

Vivement l'été 2024 !