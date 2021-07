La Formule E de l'écurie Dams en tournée d'été en Sarthe

L'écurie sarthoise Dams présente sa Formule E aux Sarthois et aux touristes en vacances dans le département. Le bolide électrique, triple champion du monde, a été exposé à Sillé-le-Guilaume et à la base de loisirs de Mansigné.

Dams part à la rencontre des Sarthois et des touristes. L'écurie basée à Ruaudin est allé présenter sur des sites touristiques du département sa formule E, triple championne du monde de la discipline. Elle était ces derniers jours à Sillé-le-Guillaume et à la base de loisirs de Mansigné où les vacanciers ont pu admirer le bolide électrique, emblème de l'avenir du sport automobile.

Pour les touristes, en vacances au pays de la voiture, à quelques kilomètres du circuit des 24h du Mans, pouvoir découvrir d'aussi près ce bolide d'exception, c'est une chance. "C'est pour ça, on fait plein de photos. On en prend plein les yeux" confirme Medy, un Parisien qui séjourne en Sarthe avec ses deux petits garçons à qui il décrit le volant. "On dirait une grosse manette de console de jeu vidéo". A ses côtés, ses enfant s'émerveillent en se penchant au dessus du baquet.

Un bolide silencieux filant à 280 km/h

Mais il manque un petit quelque chose pour Jean Paul : "Moi j'aime bien le vroum vroum". Effectivement, oubliez les vrombissements de moteur car il s'agit d'une formule E, la version électrique et donc (quasi) silencieuse de la Formule 1. Un bijou technologique en passe un bijou technologique en passe de révolutionner les sports mécaniques estime Sylvain Bretin, mécanicien chez Dams : "La technologie avance tellement rapidement que dans quelques années, on va arriver très certainement proche des performances des moteurs thermiques".

La Renault de Dams fait en tout cas rêver les plus jeunes. "Moi j'aimerais bien la piloter. J'aurais un peu peur mais une fois que j'aurais compris comment elle marche, ce serait bon" explique tranquillement Noah. A 12 ans, il est déjà incollable sur les caractéristiques de la Formule E. Vitesse max ? "280 km.h". Autonomie ? "45 minutes". De quoi faire naitre de vocations. Qui sait ? A côté de ce bolide du futur, il y avait peut être aussi les champions de demain.