La Française des Jeux cherche un gagnant de l'Euromillions dans l'Aude

L'avis de recherches est valable jusqu'au mardi 22 mars 23h59. Passé ce délai, le million d'euros sera perdu pour celui ou celle qui avait pourtant trouvé la combinaison gagnante le vendredi 21 janvier dernier dans l'Aude.

Cinq gains à plus de trois millions d'euros dans l'Aude en 30 ans

La FDJ recherche la personne ayant validé son reçu de jeu Euromillions dans l’Aude avec le code gagnant : F HNS 76 765. Le 21 janvier dernier, lors d'un évènement exceptionnel où le jeu devait récompenser cent joueurs, 28 Français ont été tirés au sort et ont chacun remporté un million d’euros. Seul le joueur de l’Aude n'a pas encore récupéré son gain. Il ou elle peut appeler le service clients de FDJ au 09 69 36 60 602 , qui le mettra en contact avec le service relations gagnants.

Dans l'Aude, un habitant de Carcassonne a remporté plus de 8,5 millions d'euros en mai 2021. C'est le plus gros gain de l'histoire du Loto dans ce département devant un gagnant d'Espéraza et ses 5,6 millions d'euros (équivalent en francs) en1992. Trois joueurs de Leucate (1996), Limoux (2005) et Carcassonne (2010) avaient aussi remporté chacun la coquette somme de trois millions d'euros.