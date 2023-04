La FDJ teste un logiciel d'intelligence artificielle pour contrôler l'âge de ses joueurs

Quand l'intelligence artificielle débarque dans les bureaux de tabac. La Française des jeux a testé pendant trois mois chez des buralistes un logiciel d'analyse du visage pour vérifier si les joueurs sont bien majeurs et donc autorisés à jouer. Pour pouvoir jouer, la personne doit se présenter au comptoir et passer son visage devant une borne, un scanner qui détermine son âge.

ⓘ Publicité

Une précision d'un an et demi

Cette intelligence artificielle est développée par la start up Yoti, leader mondial de ce secteur en plein développement. Après avoir enregistré des millions de visages, elle est capable, selon l'entreprise, de déterminer l'âge du client avec une précision d'un an et demi. Si le buraliste règle la barre à 18 ans par exemple, toutes les personnes jugées trop jeunes par l'intelligence artificielle devront montrer leur carte d'identité.

En France, il s'agit pour l'instant d'un prototype. Interrogée par l'AFP, la FDJ a indiqué travailler "depuis un an sur des solutions d'analyse d'images et de certification de majorité" avec Yoti. Yoti qui précise que sa technique ne permet pas d'identifier mais seulement d'évaluer l'âge. Elle repose sur l'analyse de pixels du visage anonymisés. Les photos ne sont pas stockées, assure l'entreprise.

Une technologie qui a séduit à l'étranger

Ces bornes sont déjà largement utilisées de l'autre côté de la Manche chez des buralistes mais aussi dans des hypermarchés pour contrôler l'achat d'alcool. Un processus qui réduit la fréquence des contrôles effectués par des salariés. Les enseignes de grande distribution britanniques trouvent le système tellement convaincant qu'elles se disent prêtes à soutenir une loi pour autoriser la généralisation de ce procédé. Le ministère de l'Intérieur n'a pas donné son feu vert, aucun texte n'a pour l'instant été soumis au législateur, le sujet est toujours en réflexion.

Des experts alertent sur les effets d'une telle technologie à grande échelle et parlent d'un "glissement vers un Etat de surveillance grâce à la haute technologie". D'autres pays comme l'Estonie testent aussi cette technologie.

Florian Chevoppe-Verdier, en charge de la politique publique chez Yoti, a toutefois reconnu que le système n'était pas infaillible. "Par exemple, une vie dans la rue vieillit prématurément le visage" , a-t-il expliqué. C'est pourquoi, au Royaume-Uni, Yoti a refusé d'évaluer l'âge des migrants.

Un système pour contrôler l'accès aux sites pornographiques ?

L'intelligence artificielle de Yoti est aussi partenaire d'Instagram dans le monde pour bannir les moins de 13 ans du réseau social. L'utilisateur doit prendre une vidéo de son visage "et, si on vous demande de replacer la caméra, c'est pour s'assurer que vous êtes réel", souligne la société.

Yoti, membre du Laboratoire pour la protection de l'enfance mis en place par l'Élysée en novembre, espère aussi être sélectionnée comme solution technique pour la vérification d'âge en ligne, qui va être imposée notamment aux sites pornographiques. "Si le gouvernement se décidait, nous pourrions activer une estimation d'âge sur tous les sites pornographiques en 24 heures", a assuré le responsable de Yoti.