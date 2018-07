Le match de la finale de la Coupe du monde, Virginie Buisson l'a vu hier soir dimanche depuis la salle d'accouchement de l'hôpital de Périgueux. Au milieu des contractions, elle a suivi les exploits de l'équipe de France et c'est à 19 heures 12, peu après la délivrance des Bleus, qu'elle a mis au monde une jolie petite fille.

La petite Lia, la victoire de ses parents. © Radio France - Valentine Letesse

Un couple de footballeurs

Virginie et son mari sont fans de foot, ils ont d'ailleurs tous les deux pratiqué ce sport plus jeunes. Les périgourdins sont également de fervents supportes de l'équipe de France. "Au coup de sifflet final, le papa était en train de sauter partout en criant : Super ! Super ! Super !" raconte son épouse. "Je lui ai dit non arrête de sauter, tiens mois les mains, appelle les sage-femmes, il faut que j'accouche." poursuit la maman.

"Quand le sifflet final a retentit, le papa a fait deux trois bonds dans la salle d'accouchement et là j'ai dit : non stop. Faut que ça sorte !" - Virginie Buisson, la maman.

L'accouchement comme le match des Bleus, s'est bien passé. La maman et la petite fille se portent bien. La petite Lia est un petit bébé de 2,750 kg pour 50 cm. Mais "dans 20 ans, elle jouera sa Coupe du monde en équipe de France féminine de football" assure Virginie.

La Championne de la Famille

Ses parents l'ont baptisée Lia. Pas de" Victoire" ou de "Désirée". "On s'est dit : on pourrait mettre Lia et entre parenthèse "Championne" mais c'est difficile à porter" plaisante la maman. Pas sûr non plus que le prénom soit passé en mairie. Mais pour eux c'est sûr, cette petite fille née le jour du titre de champion du monde de l'équipe de France, est une vraie championne et la plus belle des victoires.