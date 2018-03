Une course un peu folle se déroulera le dimanche 1er avril à Parthenay : la Frappadingue. 2000 personnes sont d'ores et déjà inscrites à ce parcours d'obstacles. Sur le terrain, l'heure est à l'installation.

Parthenay, France

Deux camions sont arrivés ce mardi avec à l'intérieur 40 tonnes de matériel. Dix jours sont nécessaires pour mettre en place la quarantaine de modules que compte ce parcours d'obstacles d'une dizaine de kilomètres. Il faut que tout soit prêt pour le dimanche 1er avril.

"Il s'agit de ramper sous des barbelés et des fils électriques, de grimper beaucoup de murs. Le plus impressionnant ce sera une grosse rampe de six mètres de haut. Ce sont des bâches de camion tendues sur une structure aluminium sur lesquelles il faut monter", détaille Perrine Hostyn, l'une des organisatrices de la Frappadingue. Le décor naturel est aussi utilisé comme le Thouet.

Plus que faire un chrono, s'amuser !

Dix événements Frappadingue sont prévus en France cette année. A Parthenay, c'est une première. La course a été baptisée Gâtine X'trème. 2000 personnes sont d'ores et déjà inscrites. Qui participe ? "Monsieur et madame tout le monde, on n'a pas un public hyper sportif ou que sportif. Au contraire, ce sont plutôt des bandes de copains, des collègues, des familles", précise Perrine Hostyn. En moyenne, il faut 2h30-3h pour boucler le parcours. Plus que le chrono, l'objectif est de s'amuser. D'ailleurs, quasiment tous les participants viennent déguisés.

Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site internet de la Frappadingue. Il faut avoir 16 ans minimum. Le coût de l'inscription est évolutif et atteindra 60 euros au dernier moment. Une course pour les 7-12 ans est également prévue le samedi 30 mars : la Frappajeune. Les enfants pourront tester quelques obstacles avant les grands !