Loto : "une fierté" pour un buraliste de Coutras, qui a validé une grille gagnante de 3 millions d'euros

Une millionnaire à Coutras ! C'est dans cette commune girondine que la gagnante du tirage du Loto du 26 octobre a joué, au tabac La Caravelle. Grâce à la combinaison "2-4-23-30-45 / 5", elle a remporté trois millions d'euros. Joueuse hebdomadaire, cette Girondine "n'a "pas de projets particuliers pour le moment" mais affirme que "les années difficiles sont désormais derrière" elle, précise la Française des Jeux dans un communiqué ce 4 novembre.

"Une fierté" pour Frédéric, gérant du tabac qui n'avait jamais validé de grille gagnante du Loto aussi importante. "Je suis très content pour elle, et content que ce soit à La Caravelle". Le responsable de l'établissement depuis 13 ans s'attend à un "phénomène de curiosité : quand il y un gain quelque part, les gens se disent qu'il y a de bonnes ondes et peuvent venir jouer". Le Loto représente aujourd'hui 15% de son chiffre d'affaires journalier.

Deux jackpots du Loto en trois jours en Gironde

Le bureau de tabac La Caravelle de Coutras, le 4 novembre 2022. © Radio France - Margot Turgy

Quant aux clients du bureau de tabac, ils sont également "contents" pour la nouvelle millionnaire. "Dommage que ce ne soit pas tombé sur moi, j'aurais été la plus heureuse des femmes", sourit Frédérique. "C'est chouette que ça ait été remporté ici", ajoute Cathy, qui joue au Loto tous les vendredis. "Un million d'euros ça me suffirait ... J'assurerais mon avenir, en arrêtant de travailler", ajoute-t-elle. Henri, lui, coche des numéros de temps en temps. "Je joue trois grilles, ça me suffit", explique-t-il. "Ca me donne l'espoir de gagner un jour trois millions d'euros ... mais ce coup-ci c'est loupé!"

Un autre jackpot du Loto d'un million d'euros a été remporté en Gironde le 29 octobre, trois jours seulement après celui de Coutras. La Française des Jeux ne dévoilera le nom de la commune concernée que lorsque le gagnant se sera fait connaître et qu'il aura empoché la somme.