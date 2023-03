La galerie des chasses : un trésor bien caché sous les quais de La Rochelle

C'est un incontournable de La Rochelle : le quai Duperré voit passer chaque jour des milliers de piétons, avec sa vue imprenable sur les tours. La plupart l'ignorent mais sous leurs pieds se trouve un ouvrage assez incroyable : la galerie des chasses. Un système de dévasement du Vieux-port imaginé au début du 19e siècle.

Pour pénétrer sous cette majestueuse voûte de pierre longue de 200m, il faut attendre la marée basse. Car sinon les lieux sont envahis d'eau de mer. Au détour d'un couloir sombre, la voilà qui apparaît d'un coup. Long couloir sombre, percé sur le côté d'arches qui créent des bandes de lumières. "Ce qui est magnifique, c'est de voir ces puits de jour à travers les huit ouvertures" confirme Laurent Courapied, responsable de l'entretien de cet ouvrage pour la ville de La Rochelle.

Une galerie conçue dans le première partie du 19e siècle. Sur un principe qui ressemble beaucoup à la chasse d'eau de nos WC. En beaucoup plus grand. "Sur l'amont, il y a le bassin des chasses, qui servait à faire une retenue d'eau, précise Laurent Courapied. Lors d'un besoin de dévasement, ils ouvraient l'écluse, et l'eau venait pousser la vase sur les huit ouvertures."

Une fonction aujourd'hui dépassée. Le Département dispose désormais d'une drague, bateau qui vient régulièrement dans le Vieux-port et réalise la même opération beaucoup plus efficacement. Mais la galerie des chasses a rempli son rôle durant près de 150 ans. Et puis l'ouvrage qui sert toujours à évacuer l'eau de pluie, souvent chargée de déchets, constate Laurent Courapied : "il faut faire de la prévention auprès des gens, leur dire que jeter un mégot dans une grille ce n'est pas anodin." Heureusement, la récente rénovation du quai Duperré a permis d'installer des système anti-pollution, qui bloquent certains déchets.

D'autres trésors souterrains

Depuis bientôt 200 ans, cette porte gère les transferts entre eau salée et eau douce. L'écluse Maubec est aujourd'hui plus utile que jamais. © Radio France - Julien Fleury

L'écluse Maubec. Le canal Maubec a été vidé spécialement pour nous permettre de l'admirer d'en bas. Cette écluse, construite au même moment que la galerie des chasses, conserve une fonction très importante aujourd'hui. C'est par elle que passe une grande partie de l'eau de pluie collectée sur l'agglomération rochelaise (7.000 hectares). L'écluse permet aussi de faire entrer de l'eau salée dans le canal Maubec, pour le maintenir en eau saumâtre. C'est aussi par là que passe l'eau salée qui remplit désormais les marais de Tasdon. Marais qui serviront également d'espace tampon, en cas de nouvelle submersion marine de type Xynthia.

Creusé à partir du XVe siècle avec des outils rudimentaires sur près de 2km, le premier aqueduc de La Rochelle a apporté l'eau pure du Lafond aux habitants de La Rochelle, habitués jusque là à l'eau saumâtre de leurs puits. © Radio France - Hervé Deunf

L'ancien aqueduc de La Rochelle. C'est la première conduite d'eau potable de La Rochelle, presque 2km de souterrains qui courent sous les rues de la vieille ville. Un boyau creusé à partir du 15e siècle, il alimentait autrefois sept fontaines dont il ne reste qu'une seule : celle du Pilori. Des dérivations alimentaient également plusieurs édifices comme l'ancien hôpital Aufrédy. Cette eau de très bonne qualité venue du Lafond a permis de remplacer les puits utilisés auparavant, qui se remplissaient l'été d'eau saumâtre. Aujourd'hui seuls les services de la ville s'y aventurent pour s'assurer de son état.

Il a été conçu pour accueillir 1.500 personnes, mais il a heureusement très peu servi. L'abri de défense passive construit durant la Seconde guerre mondiale est toujours là, sous la place de Verdun. © Radio France - Hervé Deunf

L'abri de défense passive. Qui le penserait ? Sous la place de Verdun se tient toujours un ancien abri de défense passive. Les galeries, creusées durant la 2e guerre mondiale, permettaient d'accueillir jusqu'à 1.500 personnes. Des pièces très étroites, comprenant infirmerie et réservoir d'eau. Heureusement le local a très peu servi, le centre-ville rochelais ayant échappé aux bombardements (au contraire de la base sous-marine de La Pallice, bombardée sept fois).

